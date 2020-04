Ropnou zkázu neodvrátí ani omezení těžby. Levná surovina není v krizi dobrou zprávou | E15.cz

Mohla by to být taková vzpomínka na budoucnost: za velké hospodářské krize v roce 1931 klesla hodnota barelu ropy až na deset centů. V dnešních cenách zhruba 1,5 dolaru. Když se podobnému scénáři snažili světoví producenti černého zlata v minulých dnech zabránit, obrátili celou dosavadní geopolitiku spojenou s touto strategickou surovinou vzhůru nohama.

Pro lidi, kteří čerpají pohonné hmoty do svých aut, bývá nízká cena ropy skvělou zprávou. Levné ropné produkty také za normálních okolností stimulují většinu světové ekonomiky. To v době koronavirové krize neplatí. Velká část dopravy i průmyslu se zastavila bez ohledu na to, jakou hodnotu tato strategická surovina momentálně má. A zeměkouli zaplavuje levná ropa, jejíž přebytky už brzy nebude ani kde skladovat.

Zatímco letos před koronavirovou krizí stál barel ropy typu Brent více než 70 dolarů, během pandemie se přibližoval k hranici 20 dolarů. Naději přinesla nedělní globální dohoda o historicky rekordní redukci denní těžby o 15 milionů barelů – včetně již očekávaného snížení v zemích skupiny G20 – z celkových zhruba 100 milionů. Ani to ale nemusí zabránit dalšímu pádu ceny, poptávka po ropě nejspíš klesne ještě více.

Nestačí ani OPEC+

Ukazuje se, že černé zlato pořád hýbe světem, ohrožuje významnou část ekonomiky napojené na ropný byznys, vyvolává politické třenice a v dobách krizí dokáže překreslovat geoekonomické a geopolitické mapy.

Organizace ropných exportérů OPEC už nemá dostatečné páky na to, aby sama účinně ovlivnila situaci na ropném trhu. Představa arabských šejků, kteří mohou utahováním a povolováním ropných kohoutů vydírat celý svět, dávno patří do minulosti. Zděšení na finančních trzích i v politických kruzích řady metropolí vyvolal čerstvý poznatek, že nestačí ani spojené síly zemí rozšířeného fóra OPEC+, i když se do něj vrátí tak významný těžař, jakým je Rusko.

Iniciativu při dojednávání globální dohody o snížení těžby ropy, která měla zabránit dalšímu propadu ceny, převzal minulý týden americký prezident Donald Trump. Všichni to víceméně akceptovali – pokles cen ropy pod sílícím tlakem koronaviru hodně vyděsil Rusy i Saúdy, kteří ještě před pár týdny dělali ramena. Způsob, jakým Donald Trump zapojil Ameriku do hry na globální ropné šachovnici, je sám o sobě novátorský.