Svatby koronavirus: V červnu už možná s větším počtem osob | E15.cz

Od pondělí 20. dubna se svatba může uskutečnít za přítomnosti jen hrstky, kokrétně desítky, lidí, a to při dodržení specifických hygienických podmínek. Vyplývá to z harmonogramu postupného uvolňování činností, který v úterý zveřejnila vláda. Svatby to budou vskutku více než minimalistické, za přítomnosti svědků, rodičů a oddávajících.

Svatby v červnu do 50 osob

Ani v červnu to nevypadá na svatby se stovkou hostí, ale pět desítek už by neměl být zásadní problém, vzhledem k tomu, že od 8. června již budou povoleny společenské akce pro maximálně padesát osob.

„Mluví se i o tom, že nouzový stav bude platit třeba až do konce června, a nevěsty útokem ruší veškeré termíny, přesouvají je na jiná období a propadají panice. Já doporučuji vyčkávat a dříve než 4 týdny před svatbou nic nerušit,“ říká pro Blesk pro Ženy svatební koordinátorka Lucie Kutzendorferová.

Ta dále uvádí, že mnoho nastávajících se nechce smiřovat s tím, že by svatební obřad posunuli o další rok. „Hodně z nich využilo přesunutí svatby na podzim – což není úplně špatné řešení. Posledních pár let byly podzimní svatby i kolikrát kouzelnější než ty letní,“ dodává Lucie Kutzendorferová.

Jak je to s penězi?

Zálohy obvykle slouží k rezervaci termínu a bývají nevratné. Nastávající by proto měli co nejdříve zjistit, zda to mají takto nastavené i jejich dodavatelé. Některé společnosti, které organizují svatby či zajišťují catering, mohou totiž zálohu vrátit jen v případě, že termín zrušené svatby nahradí jiným párem. Další možností je převedení zálohy na jinou osobu nebo její čerpání na jiné zboží či služby.