Harmonogram uvolňování opatření - Nově pouze ve čtyřech vlnách | E15.cz

Už v pondělí 27. dubna by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem a nejsou v obchodním centru. Původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. Dále začnou znovu fungovat autoškoly a posilovny či fitness centra bez zázemí. Mohou se také konat bohoslužby do 15 osob, otevřou knihovny, zoologické a botanické zahrady

Na 11. května podle nového plánu připadá otevření restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem. Patří sem i kadeřnictví, muzea, galerie či výstavní síně. Uvolnění opatření se vztahuje také na prodejny v nákupních centrech a provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra, dále i s otevřením venkovních prostor zámků, hradů a skanzenů a venkovními tréninkovými aktivitami profesionálních sportovců.

Poslední fází má být 25. květen, kdy by mohly v běžném provozu začít plně fungovat restaurace a ubytovací zařízení. Počítá se i s uvolněním kulturních či společenských akcí s tím, že kabinet chce ještě specifikovat, kolik lidí by se mohlo účastnit kulturních, společenských a sportovních akcí. Uvolněny mají být také pravidla pro svatby a provoz vnitřních prostor botanických a zoologických zahrad.

Ministerstvo zdravotnictví připraví prováděcí předpisy s konkrétními povinnostmi pro veškeré akce a provozovny z harmonogramu, uvedl ministr Havlíček. Doplnil, že stát bude velmi důsledně dodržování hygieny vymáhat a je při tom připraven zapojit Českou obchodní inspekci či živnostenské úřady.

"Vítáme urychlení otevření restaurací, i když myslíme, že zahrádky by se mohly zpřístupnit už od 1. května. Gastronomie totiž operuje s velmi nízkými maržemi a kritický je proto každý den. Už na Velikonoce začalo otevírat více podniků zejména obědová bistra a pizzerie. Otevřené podniky teď v průměru dosahují až 70 procent tržeb oproti únoru. Věřím proto, že vyhlášení vlády motivuje i další podniky, aby otevřely co nejdříve," říká k úpravám harmonogramu "odemykání" omezeného byznysu ředitel pokladního systému Storyous, který je s gastroprovozy v úzkém kontaktu, Igor Třeslín.

Pro řadu obchodů ale navržené úlevy příliš neřeší. Michal Mička, majitel společnosti C2H, pod níž spadají prodejny módního zboží Pietro Filipi a Kara například upozorňuje, že v jejich případě povolení znamená, že mohou otevřít jen 5 z celkového počtu 88 obchodů. "Každý den, kdy je zavřený nějaký náš obchod, je pro nás velkou ztrátou. Uvítali bychom, kdyby se uvolnění opatření ještě více urychlilo a došlo k otevření obchodních center, která nejsou o nic více riziková než supermarkety nebo venkovní nákupní třídy," poznamenává Mička.