Za posledních 24 hodin si tak připisoval asi 3,5 procenta. Později však kryptoměna o část zisků přišla. „Neutuchající snaha korporací získat co nejvíce bitcoinu do svých rezerv, dokud je to možné a zároveň od ledna výrazně oslabující dolar, dotlačily bitcoin na nové nejvyšší hodnoty. V korunovém vyjádření nám však stále do rekordní ceny schází zhruba deset procent,“ upozorňuje Tomáš Greif, produktový ředitel pražské společnosti Braiins, která se specializuje na těžbu bitcoinu.

„Nový rekordní cena bitcoinu může být jen začátek něčeho mnohem většího. Objevuje se totiž celá řada motivů, které by mohly vést k ještě explozi jeho kurzu. Prvním z nich je globální likvidita, tedy kolik peněz obíhá v celosvětové ekonomice. Ta má podle odhadů v průběhu letošního roku dál narůstat. Cena bitcoinu přitom tuto likviditu reflektuje,“ připomíná analytik platformy eToro Simon Peters.

Napoví i trh s bondy

„Vzhledem k nedávnému snížení kreditního ratingu USA a obrovskému množství dluhu, které bude potřeba letos refinancovat, bude zajímavé sledovat zájem o nově vydávané americké státní dluhopisy. Pokud by nebyl dostatečný, mohl by do situace vstoupit Fed, který by musel tyto dluhopisy vykoupit, čímž by zvýšil svou rozvahu. A právě s růstem rozvahy Fedu jsme v minulosti mohli pozorovat i růst ceny bitcoinu,“ odhaduje Peters.

Z pohledu tradičních akciových investorů ale stále bitcoin představuje rizikové aktivum, obdobu technologické akcie. A právě těch by se v období mimořádných tržních turbulencí mohli zbavit jako prvních.

Ostatně i na nedávné zahájení obchodních válek ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpem reagoval bitcoinem propadem až k 75 tisícům dolarům. V posledních týdnech však bitcoin opět zažívá růst.

Prognózy růstu

„Bitcoin se vzpamatoval z otřesů způsobených zmatky kolem vyjádření nového amerického prezidenta a podle našich předpovědí míří k hranici 120 tisíc dolarů. Nahrává mu klesající důvěra v americký dolar zapříčiněná politikou Donalda Trumpa, i výrazný příliv investic do ETF fondů. Navíc očekávám, že cena poroste i nadále a nastartuje se další růstový trend,“ uvedl šéf společnosti Bit.plus Martin Stránský.

Analytik banky Standard Chartered zaměřený na digitální aktiva Geoffrey Kendrick očekává, že by kurz nejdůležitější kryptoměny mohl závěrem roku vyšplhat až na 200 tisíc dolarů. Zároveň se nedávno omluvil za to, že jím dříve stanovená cílová cena bitcoinu pro letošní druhé čtvrtletí ve výši 120 tisíc dolarů se může ukázat jako podstřelená.

Jiní analytici nicméně odvážné prognózy mírní. Podle portfolio manažera fondu Wood & Company Blockchain+ Tomáše Kacerovského je dosažení kurzu 200 tisíc dolarů za jeden bitcoin letos nereálné, jak dříve sdělil e15. Cenový vrchol by vyhlížel spíše v rozmezí 130 až 150 tisíc dolarů.

