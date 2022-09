Ethereum odpálilo The Merge, zažehlo to zájem o bizarní kryptoměny | E15.cz

Nechceme tvrdit, že jsme to přece říkali. Ukazuje se nicméně, že po největším updatu v historii krypta etherová cenová raketa neodstartovala. Naopak. Největší „zelená“ kryptoměna po včerejší revoluční změně s názvem The Merge odepsala během jednoho dne deset procent ceny. Vítěze akce je třeba hledat jinde. A jsou to notně bizarní záležitosti. To neznamená, že na nich nešlo solidně vydělat. Více v aktuálním kryptografu týdne.