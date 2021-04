Ether posiluje. Podle JPMorgan je lepší investice než bitcoin | E15.cz

Trh virtuálních mincí se oklepal z korekce, která jej zasáhla zkraje týdne. Přestože cena bitcoinu poskočila o tisíce dolarů, mnohem více zazářila druhá kryptoměna v pořadí dle tržní kapitalizace. Ether zapsal nový cenový rekord u 2800 dolarů, vůči dominantnímu bitcoinu znatelně posílil a část analytiků předpovídá, že se mu do budoucna bude dařit ještě více. Pohled do historie navíc nabízí relativně optimistický pohled, kam by se kurz etheru ještě mohl vyšplhat.