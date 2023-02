Kryptoměny na platby. Češi kryptem platí zboží za miliardu ročně | E15.cz

„Je to pro mě šok, vůbec netuším, co to je a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst,“ glosoval v roce 2015 Andrej Babiš coby ministr financí skutečnost, ze bitcoiny šlo nakupovat přímo na pobočkách České pošty. To už dnes možné není.

Stále by ale nespíš nejen Babiš měl šok z představy, že někdo kryptoměnu používá jako běžný prostředek směny. Mít bitcoin či jinou kryptoměnu k placení zní z mnoha důvodů jako vyloženě bizarní nápad. A není se čemu divit. Nejde jen o brutální pokles kupní síly bitcoinu během roku 2022, jehož propad procentuálně výrazně překonal i oslabení standardních státních měn postižených pádivou inflací.

Co čeká svět kryptoměn v roce 2023. Podívejte se na video: Video se připravuje ... Krypto 2023: Přijde regulace? • VIDEO Videohub

Výkyvy kurzu digitálních měn představují jen jednu námitku proti jejich využívání při platbách. Leckoho může odradit také nutnost naučit se používat úplně novou technologii.

Někdo si možná také vzpomene na pět let starou situaci, kdy bitcoinové transakční poplatky svou výší překonávaly cenu kupovaného zboží. Například cenovku kávy v holešovické Paralelní Polis. Od té doby se ale minimálně z technologického hlediska situace změnila. Ano, většina majitelů bitcoinu, etheru či dalších kryptoměn si své digitální jmění chce hlavně syslit. Kdo si však troufne na někdy dobrodružné placení digitální měnou, možná zjistí, že to má své výhody. A to i v Česku. Ale popořadě.

Paralelní systém

V případě placení kryptem existuje mnoho různých odstínů toho, nakolik je řešení „čisté“, tedy do jaké míry spoléhá na zavedené nástroje finančního světa. Pravověrní bitcoinisté preferují takzvané P2P (peer-to-peer) platby, tedy přímé posílání si kryptoměny z jedné digitální peněženky do druhé. Tímto způsobem lze třeba uhradit občerstvení v kavárně Paralelní Polis.

Podnik s co-workingovými prostory či přednáškovou místností se už dlouho podílí na popularizaci kryptoměn v Česku a přijímání výhradně kryptoměnových plateb patří mezí nejvýraznější rysy Paralelní Polis. Zatímco v roce 2017 doporučovala její komunita kvůli drahým bitcoinovým transakcím používat coby alternativu litecoin, na bitcoin personál v Polis nezanevřel.

Díky řešení v podobě nástavby nad základní bitcoinovou vrstvou, které se jmenuje Lightning Network (LN), si mohou majitelé bitcoinu a moderních digitálních peněženek posílat dominantní kryptoměnu rychlostí blesku, s okamžitým potvrzením a transakčními poplatky v řádu haléřů.

Přijímání takových plateb může teoreticky být pro poučené obchodníky výhodnější než provoz terminálu na platební karty, a to díky de facto nulovým poplatkům za transakce přes LN.

Rohlíky za bitcoin

I ze strany uživatelů však stále vyžaduje „čisté“ používání bitcoinu a spol. pro ty nejobyčejnější transakce velké nasazení. „Žít pouze na bitcoinu není jednoduché. Zkouším to, ale úplně to nejde. V každodenním životě je obtížné se od tradičního finančního systému úplně odstřihnout a nic z něj nepoužívat. Projevuje se to třeba u zdánlivých blbostí typu nákupu lístků na hromadnou dopravu.