Ceny nemovitostí v roce 2026: Kdy koupit dům či byt? Léto dává kupujícím velkou výhodu
- Ceny žene vzhůru nedostatečná výstavba, drahé hypotéky i vysoké náklady na stavební práce.
- V létě je na trhu díky dovoleným menší konkurence, což kupujícím otevírá větší prostor pro vyjednání výhodnější ceny.
- Zatímco ceny bytů a rekreačních chat dosahují rekordů, mírný pokles cen je patrný pouze u starších rodinných domů před rekonstrukcí.
Malá nabídka bytů i domů a nepolevující zájem o nemovitosti žene jejich ceny stále výš. V kombinaci s drahými hypotékami a cenovkami stavebních prací, včetně materiálů, se vlastní bydlení stává čím dál víc nedostupným pro řadu lidí. I tak je ale možné investovat do realit smysluplně. Léto navíc přináší dobrou příležitost získat nemovitost za výhodnější cenu. Jak na to?
Letní měsíce nahrávají kupujícím s hotovostí
Trh s realitami nepodléhá tolik sezónnosti, přesto je období, které kupujícím může nahrávat. Obecně největší nabídka nemovitostí bývá na jaře, jenže i ceny bývají vyšší. O něco klidnější trh je pak přes léto, kdy řada lidí odjíždí na dovolené a pořízení bydlení odkládá až na podzim. Tím pádem je na trhu menší konkurence. A právě to otevírá větší prostor pro vyjednávání o cenách.
Zároveň v době dražších hypoték mají výhodu lidé s vlastními úsporami oproti těm, kdo spoléhají na hypotéku. Ve chvíli, kdy jsou hypoteční sazby vyšší, roste počet lidí, kteří před koupí domu nebo bytu volí nájemní bydlení a vyčkávají. Letní měsíce proto můžou hrát ve prospěch zájemců o koupi.
Byty napříč Českem nepřestávají zdražovat
Za posledních pět let narostla průměrná cena bytů téměř o polovinu. Vůbec nejvíc šly nahoru ceny bytů ve Zlínském kraji (+4 procenta), potom taky v Libereckém kraji, na Vysočině a ve Středočeském kraji. Vyplývá to z aktuálních výsledků ČSOB Indexu bydlení. Za nárůstem cen stojí podle Martina Vaška z ČSOB Hypoteční banky hned několik faktorů: „Ceny všech typů nemovitostí v Česku setrvale rostou, mimo jiné vlivem nedostatečné výstavby nových bytů, složitosti stavebního řízení a nedostatečné nabídky stavebních pozemků.“
Rychleji zdražují panelové byty než ty cihlové. Mezi nejvíc vyhledávané byty pak patří stále ty malometrážní, hlavně jedno nebo dvoupokojové.
Průměrná cena za metr čtvereční dál roste
Průměrná transakční cena bytu v Česku – tedy cena, za kterou se byty reálně prodávají – se podle údajů společnosti Flat Zone blíží stotisícové hranici. Konkrétně lidé za jeden metr čtvereční vydají průměrně 98 tisíc korun. Regionální rozdíly jsou ale obrovské. Zatímco mimo Prahu jsou ceny za metr čtvereční v průměru kolem 73 tisíc korun, v metropoli je cena více než dvojnásobná, konkrétně 161 tisíc korun za metr čtvereční.
Regionální rozdíly v cenách bytů jsou obrovské
Praha zůstává nejdražším krajem, kde za poslední tři roky vzrostly ceny bytů o více než 34 procent. Metropole zůstává v cenách přibližně o dvě třetiny výše než je celorepublikový průměr. Vyšší cenovky se ale netýkají jen hlavního města, nad stotisícovou hranicí za metr čtvereční je i Jihomoravský kraj a Středočeský kraj už se tohoto limitu také téměř dotýká.
Podle ředitelky projektu Realiťák roku Moniky Lukášové se ceny jen tak dolů nepohnou: „Ceny bytů dál rostou, nabídka se meziročně rozšířila, ale doba nabízení se výrazně zkrátila. To znamená, že trh je aktivnější a kupující se vracejí do rozhodování rychleji než v předchozím období.“
Kraje podle aktuální ceny bytů
|Kraj
|Cena za m² (v Kč)
|Hlavní město Praha
|163 833
|Jihomoravský kraj
|115 817
|Středočeský kraj
|99 378
|Jihočeský kraj
|81 728
|Královéhradecký kraj
|80 912
Zdroj: CeMap, Realiťák roku
Drahé byty zvedají zájem o domy
Jako alternativu k drahým bytům vyhledává stále víc lidí rodinné domy. A to hlavně ty v blízkosti Prahy nebo Brna. Podle dat serveru Bezrealitky.cz se například průměrná cena rodinného domu ve Středočeském kraji pohybovala kolem 82 989 Kč/m².
V Jihomoravském kraji se pak m² rodinného domu prodává průměrně za skoro 65 tisíc korun. Kvalitních domů je však na trhu podle realitních makléřů málo. Lidé totiž vyhledávají hlavně ty, které nevyžadují rozsáhlejší rekonstrukci a v místech s dobrou dostupností.
Starší rodinné domy před rekonstrukcí zlevňují
Snad jedinou výjimkou na trhu s nemovitostmi jsou starší středně velké rodinné domy před rekonstrukcí, jejichž ceny meziročně mírně klesají. Podle dat realitní společnosti Century 21 jde především o domy postavené na přelomu tisíciletí, bez zateplení, s původními okny a starším vytápěním.
Právě prodej těchto nemovitostí podle výkonného ředitele Century 21 v Česku Tomáše Jelínka stojí: „Bez rekonstrukce a nebo alespoň bez realisticky nastavené ceny, která náklady na ni zohledňuje, se prodej buď protahuje, nebo vůbec nerealizuje.“
Levnější alternativu nabízí byty u moře
Mezi Čechy roste zájem taky o zahraniční nemovitosti, hlavně ty u moře v Itálii a Chorvatsku. Poptávka je podle serveru Sreality.cz hlavně po bytech, kde je pořizovací hodnota většinou nižší. V řadě zemí není podle manažerky Oborových služeb společnosti Seznam.cz Hany Kontriš výjimkou sehnat dvoupokojový byt u moře za cenu do dvou milionů korun.
Nejoblíbenější zahraniční země ke koupi:
- Itálie
- Chorvatsko
- Španělsko
- Rakousko
- Albánie
- Egypt
Zdroj: Sreality.cz
Poptávka po rekreačních objektech žene ceny vzhůru
S létem a startem dovolených stoupá i cena rekreačních nemovitostí – jako jsou chalupy a chaty. Rychleji zdražují menší objekty o velikosti 20 až 60 metrů čtverečních. Oproti loňsku se jejich průměrná cenovka zvedla podle portálu Sreality.cz o necelých 11 procent. V průměru se prodejní cena metru čtverečního v inzerátech dostala nad hranici 58 715 korun. Nejvíc se zvedly ceny v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji.
Zatímco u větších chat a chalup (61 až 400 m2) je cena za metr čtvereční o něco nižší. Aktuálně se pohybuje kolem 43 207 korun. I tady se ceny od loňska zvedaly, v průměru o 7 procent, nejvíc v Olomouckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.
Vyplatí se ještě čekat na plošný pád cen?
Realitní specialisté žádné plošné zlevňování nemovitostí nečekají, naopak výhledově by ceny měly spíš růst. Na trhu stále převládá poptávka nad nabídkou. Bytů a rodinných domů je v inzercích málo a nových nemovitostí přibývá pomalu. A právě to všechno žene cenovky nahoru.