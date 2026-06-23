Nepanikařte, ale omezte cesty autem. Ukrajinci předělávají Krym na ostrov a straší ruské oblasti
- Ukrajina systematicky vymaňuje Krym z ruské kontroly.
- Turistická sezona na poloostrově je vážně ohrožená, což mu působí ekonomické potíže.
- Problémy s pohonnými hmotami pociťuje už i několik ruských regionů.
Systematické ukrajinské údery na ruskou energetickou infrastrukturu začínají mít výrazné dopady na životy Rusů a především obyvatel okupovaného Krymu. Na poloostrově úřady dočasně zastavily prodej pohonných hmot a několik ruských regionů uvalilo omezení na prodej benzinu. Nedostatek paliv pociťují už i ruští provozovatele malých letadel.
Ukrajinská armáda v posledních týdnech zintenzivnila útoky proti ruské ropné infrastruktuře a také proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí nejenom palivo. Útoky se snaží anektované území izolovat a vymanit z kontroly Moskvy. Načasování může souviset se startem turistické sezony tak, aby problémy zabolely co největší část ruské populace.
Žádný benzin a omezené dodávky elektřiny
„Tlak na Kerčský most se v nadcházejících týdnech jednoznačně zvýší v rámci ukrajinské strategie přerušit spojení mezi Krymem a pevninou, údery se zintenzivní,“ napsal oblíbený prokremelský vojenský telegramový kanál Rybar. „Na takový scénář se musíme předem připravit a pochopit, jaké zbraně by ukrajinské ozbrojené síly mohly použít,“ zdůraznil.
Zatím se však zdá, že Kyjevu se daří Krymu působit tvrdé rány. Kremlem dosazené vedení poloostrova v neděli ohlásilo dočasný zákaz přístupu civilistů k benzinu. Zůstal vyhrazený jen pro státní služby, které zajišťují bezpečnost. Zároveň byly zavedeny harmonogramy pro odběr elektřiny. Některá místa zůstala v úterý zcela bez proudu, zřejmě v důsledku dronového zásahu tepelné elektrárny v Kerči.
Některé části poloostrova přicházejí o pouliční osvětlení, ruší se tam veřejné akce. Úřady také zastavily provoz dětských táborů, včetně legendárního Artěku. „Za současných okolností jsou tato opatření nezbytná k zajištění veřejné bezpečnosti,“ uvedli úředníci podle Euronews.
Turistická sezóna je vážně narušená
Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že turistická sezóna na Krymu skončila. „Předpověď počasí pro turisty: nepříznivá,“ uvedl lakonicky úřad. Moskva se přitom od roku 2014 snaží propagovat zabraná letoviska u Černého moře jako ideální destinaci pro domácí turistiku.
Cestovní agentury hlásily už v polovině června masové rušení rezervací kvůli útokům a potížím s pohonnými hmotami. Zhruba osmdesát procent návštěvníků Krymu tam podle The Moscow Times míří vlastními auty, tudíž je pro ně přístup k benzinu klíčový. Na cestovní ruch je napojena řada dalších byznysů, například známá místní vinařství.
„V každém případě je to rána pro ekonomiku a musíme o tom jasně mluvit. Umělé nadšení nemůže nahradit stabilní a předvídatelnou ekonomickou aktivitu,“ kritizoval snahu zahladit navenek potíže ministr hospodářství poloostrova Anušavan Agadžanjan.
Ruské regiony omezují nákupy benzinu
Nyní místní začínají mít obavy nejenom o příjmy, ale i o přístup k základním službám. Ukrajinská vojenská rozvědka zveřejnila zachycený telefonát, ve kterém si obyvatelka krymského Armjansku poblíž Perekopské šíje stěžovala na kolabující dopravu. „Není tu benzin. Vlaky jezdí špatně. Cesta vlakem z Armjansku do Simferopolu trvá osm hodin. Minibusy vůbec nejezdí. Už ani nevím, jak se dostat k očnímu lékaři. Možná budu muset jít pěšky,“ zní v nahrávce.
Ukrajinská kampaň a potíže se zásobováním se ale netýkají jen Krymu. Válku včetně hořících cílů začínají pociťovat nejenom obyvatelé Moskvy a Petrohradu, ale například i vzdáleného Jekatěrinburgu a Čeljabinsku. „Válka se jim vrací domů způsobem, jakým se to dosud nestalo,“ poznamenal podle The Moscow Times Samuel Bendett z amerického Center for Naval Analyses.
Efekt je nejenom psychologický. Už několik ruských regionů podle Meduzy omezilo prodeje pohonných hmot, týká se to například Omsku a Novosibirsku. Většinou jde o zákazy čerpání do kanystrů a množstevní kvóty na vozidlo. Úřady tvrdí, že je to prevence neopodstatněné paniky u pump a spekulativních nákupů.
Alexandr Avdějev, gubernátor Vladimirské oblasti, která sousedí s Moskevskou, zatím lidi nabádá k dobrovolnému omezení cest auty. Benzin by podle něj měli kupovat pouze v bezprostředně nezbytném množství. „Čím klidněji obyvatelé zareagují na dočasné potíže, tím rychleji bude možné situaci vrátit do normálu,“ napsal na Telegramu.
Ropná velmoc nejspíš bude pohonné hmoty dovážet
Rusko se podle The Kyiv Post potýká už i s nedostatkem leteckého paliva. Provozovatelé lehčích letadel, která se používají například v zemědělství a na lesní hlídky, zkoušejí alternativy a volají po státní regulaci cen. Obavy podle Kommersantu ale začínají mít i osobní přepravci.
Agentura Reuters minulý týden napsala, že se jeden z největších světových producentů a zpracovatelů ropy tento měsíc chystá začít dovážet palivo po moři, aby se vypořádal s domácím nedostatkem. Zdroje agentury uvedly, že zásilky z Asie by se do Ruska měly dostat přes jeden ze západních přístavů.
Moskva údajně zvažovala námořní import už loni, ale nakonec situaci zvládla bez něj. Na podzim ale navýšila dovoz paliva ze sousedního Běloruska a v minulosti také podle Reuters usilovala o malé objemy z Kazachstánu. Ani jedna ze zemí však nemá dostatečné volné kapacity k pomoci během skutečné krize.