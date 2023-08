Tři kryptotipy s nadějí na zdesetinásobení ceny. Jen pro otrlé! | e15.cz

Bitcoin tento týden po delší odmlce zase nakoukl přes 30 tisíc dolarů. Celkově se dominantní kryptoměně letos daří výrazně lépe než loni. Kdo má pocit, že už si nechal tu nejlepší příležitost k nákupu bitcoinu utéct, nemusí podléhat depresi. Pořád existuje nemálo virtuálních mincí, jejichž cena se pohybuje zhruba na desetině historických maxim. Opětovné přiblížení k dřívějším cenovým rekordům by otrlým kryptospekulantům vyneslo desetinásobek vsazené částky – pokud by nakupovali právě teď. Mohou spoléhat na pověstnou jistotu desetinásobku? Těžko. Měli by mít kladný vztah k riziku? Určitě.