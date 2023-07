Z projektu Multichain zmizely kryptoměny za miliardy | e15.cz

I když lidé v Česku žily hlavně svátky a začátkem prázdnin, vývoj na trzích byl v posledních sedmi dnech poměrně turbulentní. Hlavně prvních pár dní vypadalo velmi slibně a řada lidí věštila zelené léto. Nakonec ale přišlo na trzích ochlazení a většina aktiv opět spadla dolů.

Pojďme se podívat na základní čísla: market-cap všech kryptoměn se od minulé neděle změnila jen minimálně, když klesla o 2,5 procenta na aktuální 1 bilion a 214 miliard dolarů.

Bitcoin za tu samou dobu oslabil o 1,9 procenta, když se prodává za 30 100 dolarů. Trochu pak zamrzí pohled na minulé úterý, kdy se vyhrabal až na 31 270 dolarů za kus, nejvýš za poslední více než rok.

Dvojka na trhu ether ztratila za týden 4,7 procenta a prodává se za 1860 dolarů. I u něj ale vypadal úterek nadějně, když to vypadalo, že by mohla padnou hranice dvou tisíc dolarů, nakonec se ale cena zastavila těsně pod a pak šla opět dolů.

Lůzrů je dnes v TOP100 mnohem více než vítězů, ale není to žádné velké drama.

Přes 19 procent odepsal projekt Flow, 18,1 procenta Fantom, o tom později, a 17,5 procenta pak Bitcoin SV a Litecoin.

Nejvíce, 7,7 procenta, získala z TOP100 Solana a 7,6 pak Frax Shares.

Zprávy

Americké úřady útočí na „DAOs“

Začneme něčím, co se sice týká menšího projektu, ale mohlo by to mít mnohem větší implikace.

Pár týdnů zpět jsme si tu říkali o prvním útoku americké komise pro cenné papíry SEC na DAO, decentralized autonomous organization. Šlo o Ooki DAO a americký soud dal komisi za pravdu v tom, že i DAO může být právně odpovědné.

Nyní je tu další případ. Jde o Barn Bridge DAO. Minulý týden se na uživatele na Discordu obrátil Douglas Park jako nový právní zástupce organizace.

Oznámil jim, že je projekt vyšetřovaný komisí pro cenné papíry SEC a že aby bylo zabráněno případnému dalšímu porušování zákonů, má být na protokolu pozastavena veškerá práce a má dojít k uzavření všech liquidity poolů. To potvrdili i zakladatelé projektu.

I když je Barn Bridge relativně málo známým protokolem, ukazuje to na nebezpečný trend pro celé DeFi. Ani decentralizace vás neuchrání dohledu čím dál aktivnějších úřadů.

A postupně tak můžeme čekat rozdělení DeFi na plně regulované projekty a „divoký západ“. Tedy protokoly, které fungují přesně podle požadavků regulace, a protokoly anonymní, které se budou pokoušet fungovat mimo jakýkoliv dohled.

Hackeři ukradli téměř tři miliardy korun

Jestli dneska něco v DeFi představuje velké riziko, tak jsou to tzv. bridge, tedy protokoly, které umožňují přenos tokenů mezi různými blockchainy. Z loňských krádeží kryptoměn za celkové tři miliardy dolarů bylo tímto typem protokolu odcizeno asi 60 až 70 procent, záleží na tom, kdo to počítal.

A patří sem i aktuální krádež, jedna z největších letošního roku. Neznámí pachatelé ukradli aktiva za téměř 130 milionů dolarů z jednoho nejznámějších a nejstarších takových projektů Multichain. Dotklo se to hlavně blockchainů Fantom (i proto takový pokles jeho tokenu), Moonriver a Dogecoin.

Krádež proběhla už ve čtvrtek, ale ani v neděli nebylo příliš jasné, co se vlastně stalo. Multichain na svém twitteru prakticky nic nevysvětlil. A i externím expertům šla z krádeže trochu hlava kolem. Namísto vysvětlení správci Multichainu fungování protokolu v pátek radši úplně zastavili.

Celé to vzbuzuje řadu různých teorií. A to hlavně proto, že CEO protokolu Multichain sedí už více než měsíc v čínské vazbě. A spekulovalo se o tom, že čínské úřady získaly přístup k některým jejich hardwarovým peněženkám.

Když už jsme u hackerských útoků, vývojáři Etherea přišli s návrhem na nový nástroj, který by je mohl omezit. Tzv. circuit breaker standard pod číslem EIP-7265 by vývojářům DeFi projektů mohl umožnit implementovat strop na výběry prostředků z protokolu. Takže pokud by se hackerům podařilo nalézt nějaké slabé místo, nemohli by z protokolu vytáhnout všechny prostředky zamčené v chytrém kontraktu během jedné či dvou transakcí.

Všem krádežím by to určitě nezabránilo, ale mohlo by to zastavit extrémní případy. Palec nahoru.

Šéf BlackRocku otočil, najednou miluje bitcoin

V oblasti nových bitcoinových ETF fondů se toho tento týden moc neudálo, snad kromě toho, že největší investiční společnost na světě BlackRock podala na SEC updatovanou žádost o spotový bitcoinový fond.

S tím je spojená jedna bizarnost. Šéf BlackRocku totiž udělal za posledních pět šest let ultimátní otočku. Ještě před pár roky byl Larry Fink typický CEO ze světa tradičních financí, pro kterého byl bitcoin jen bublina, zbytečnost či nástroj kriminálníků.

Jen pár týdnů poté, co jeho firma požádala SEC o povolení bitcoinového fondu, ale vystoupil v rozhovoru pro Fox Business a tvrdí, že pomocí bitcoinu či tokenizace aktiv a cenných papírů je podle něj prý možné revolucionizovat finance. A bitcoin je podle něj lepší na ochranu proti inflaci, než tradiční zlato.

Já osobně měl z toho rozhovoru pocit, že opakuje pár naučených frází a že tomu do hloubky ne úplně rozumí. Ale třeba je ta jeho otočka opravdová a nejde jen o marketing k plánovanému fondu. A pokud to tak je, tak jen víc takových.

Z Binance utíkají vysocí manažeři

Největší burza na světě Binance čelí dalšímu problému. Po žalobách ze strany CFTC a SEC a zákazu fungování hned v několika evropských zemích během pár týdnů jí nyní opouští řada vysoce postavených lidí naráz.

Už v červnu z firmy odešel šéf vyšetřování Matthew Price, který měl zkušenosti například z amerického daňového úřadu IRS, a globální vice prezident pro komunikaci a marketing Steve Milton.

Nyní časopis Fortune přišel s dalšími jmény. Těsně před složitou soudní bitvou odchází šéf právního Han Ng, Chief Strategy Office Patrick Hillmann a seniorní viceprezident compliance Steven Christie.

Podle časopisu byly jejich odchody spojené přímo s tím, jak zakladatel Binance, přezdívaný CZ, celou krizi řeší. Na detaily si ale ještě asi budeme muset počkat, sám CZ to vše popsal jako zbytečné vyvolávání paniky a se soudními spory to prý nemá nic společného.