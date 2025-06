Jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek má před sebou životní byznysovou křižovatku. Kvůli zvyšujícímu se finančnímu tlaku je podle šesti na sobě nezávislých zdrojů ochoten zvážit nabídky na odkup svého dlouho budovaného impéria CPI Property Group (CPIPG) a za tímto účelem už se i sešel s možnými zájemci. Skupině se přes velké divestice nedaří snížit zadlužení do té míry, aby ji ratingové agentury vrátily do investičního pásma, což jí enormně zdražuje dluhy. Pokud by došlo k prodeji celé skupiny, byla by to jedna z největších transakcí po privatizaci českého hospodářství.