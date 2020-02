9 důvodů proč být na konci března ve Vysočanech | E15.cz

Právě teď jste přestal/a číst, protože něco, co se zabývá rovností mužů a žen, nutně musí být nudné a namířené proti mužům? My to tak neděláme. Pravda, říkat si můžeme, co chceme.

Tak tedy, zde je 9 důvodů, proč by vás Equal Pay Day (EPD) mohl bavit, ať jste žena, nebo muž.

1. Společnost se na muže a ženy nedělí, ale skládá se z nich

Naším krédem je, že se společnost na muže a ženy nedělí, ale že se z nich skládá. Proto zveme na konferenci také muže, na jeviště i do hlediště. A každý rok jich přichází více a více.

2. Stovky řečníků

Za uplynulých deset let jsme na pódiu přivítali stovky skvělých řečníků a sobotním mentoringem prošly a inspirovaly se tisíce žen.

3. Jedenáctý ročník konference

Letos už organizujeme jedenáctý ročník konference. EPD v Praze začínal spíš jako atrakce pro cizince. Máme výdrž a energii. Rok od roku se přidávají noví a noví partneři - důkaz, že firmy o ženy stojí a přemýšlejí o tom, jak jim vyjít vstříc. Vědí, že se jim to vrátí v loajalitě a výkonnosti.

4. Vystoupí čeští i zahraniční spíkři

Nezůstáváme jen na českém dvorku, ale přinášíme globální pohled, zveme zahraniční spíkry (a samozřejmě tlumočíme do češtiny).

5. Pátek: Těžké váhy businessu

V pátek 27. března se můžete potkat s takovými osobnostmi, jako jsou Mounia El Hilali Acherkouk Yakhlef (generální ředitelka IKEA pro ČR, SR, HU), nebo Gabriela Bechyňská (Corporate & Government Affairs Manager v Mondelez Europe Services), Bryan Ayling (šéf společnosti MARS pro střední Evropu), nebo Taťána Gregor Brzobohatá a její manžel Ondřej Gregor Brzobohatý. Všechny osobnosti najdete také na www.equalpayday.cz.

6. Sobota: 65 mimořádných žen

V sobotu 28. března je připraveno 65 mimořádných žen, aby se u mentoringových stolů podělily o své zkušenosti. Jsou mezi nimi podnikatelky, manažerky i koučky. Můžete diskutovat a ptát se na řadu témat spisovatelky Barbary Nesvadbové, koučky Mirky Čejkové, a také například členky představenstva Uniqa Lucie Urválkové, nebo členky nejvyššího vedení Moseru Kateřiny Zapletalové.

7. Networking

Je to jedinečná příležitost jak potkat stovky zajímavých žen a mužů a seznámit se s nimi. S novými lidmi potkáváme také nové možnosti a příležitosti.

8. Téma se týká vás i vašich nejbližších

Ženy v Česku pořád v průměru vydělávají o 20 % méně než muži. Ano, týká se to i vás: vašich dcer, sester, kamarádek, matek nebo třeba partnerek.

9. Pomáháme ženám, aby byly sebevědomější...

... a aby si dokázaly říci, jaká role je pro ně v daném okamžiku jejich života důležitá. Chceme, aby se přestaly stresovat z toho, že jsou buď málo matkami, nebo naopak dělají malou kariéru. Každý má právo na výběr. Každá práce má cenu a zaslouží si úctu. To je to, co společně sdílíme.

A proč ve Vysočanech?

Už tradičně se Equal Pay Day odehrává v Clarion Congress Hotel v pražských Vysočanech. A kdo je za tím? Akci organizuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (www.bpwcr.cz). Chceme-li něco změnit, musíme udělat první krok. Ten váš může být právě do Vysočan. Vstupenky a všechny informace na www.equalpayday.cz.