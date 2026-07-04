Miliardový poklad i krušnohorský Stonehenge. O těchto místech u Karlových Varů jste nikdy neslyšeli
- V mnoha ohledech statisticky nejhorší kraj se snadno může stát tím nejlepším pro krátký výlet.
- Karlovarský kraj skrývá několik míst, která nikde jinde v Česku nenajdete.
- Kam vyrazit z festivalu v Karlových Varech, když už vás nebaví sedět v kině, ochutnali jste všechny dobré drinky a viděli všechny důležité celebrity a byznysmeny?
Doubrava
Hrázděné usedlosti v Doubrava na Chebsku |
Pohádková vesnička Doubrava je jedinou zcela zachovalou osadou postavenou ve stylu tradiční chebské hrázděné architektury. Nejvýraznější stavbou je takzvaný Rustlerův statek pocházející z roku 1751, který dnes slouží jako skanzen s expozicí Muzea venkovského života. Na rozdíl od mnoha podobných vsí v okolí neutrpěla Doubrava zásadnější demolice, protože místo bylo po odsunu Němců alespoň částečně dosídleno a život tu přetrval dodnes. V Doubravě se také nachází největší chovná stanice arabských plnokrevníků v Česku.
Na Gruntu
Restaurace a penzion Na Gruntu |
Pokud si chcete někde dosyta užít egerlandskou, tedy chebskou atmosféru, dorazte do Hazlova. Zdejší rodinný penzion a restaurace nabízejí dávno zapomenuté speciality jako například lebkuchendocken – chebské skořicové šneky, nebo speciální recept na karlovarský knedlík. Přímo vedle restaurace rodina Kurákových založila farmu Kořeny, z jejíchž čerstvých plodů čerpá pro své pokrmy. Pečou se tu domácí chleby, připravují klobásy nebo maso ve vlastní šťávě. Na gruntu pracuje celá rodina včetně mladého šéfkuchaře Ondřeje Kuráka, který sbíral zkušenosti na prověřených pražských adresách: v pětihvězdičkovém hotelu Augustine nebo v restauraci Červený jelen.
Abertamy
Starobylé město může působit neokázale, až nevýrazně, ale světu toho už dalo docela hodně. Proslavilo se těžbou rud, výrobou rukavic i abertamského sýra. Velkým lákadlem Abertam je zaniklý cínový důl Mauritius, který je částečně zpřístupněný. V budově radnice si určitě prohlédněte rukavičkářskou expozici – rukavice se tu vyráběly 150 let. A ochutnat je možné i proslulou žlutou kouli abertamského sýra, který se s odsunem Němců z oblasti téměř vytratil. Jeho výrobu s nahrazením kozího mléka za ovčí obnovili v nedaleké osadě Ryžovna, kde funguje také stejnojmenný pivovar. Nejrůznější lahůdky přímo z pastvy nabízí rovněž prodejna zdejšího horského statku. V neposlední řadě jsou Abertamy rodištěm sparťanské fotbalové legendy Horsta Siegla, takže správný průvodce by měl doporučit i návštěvu místního zeleného plácku.
Bečov nad Teplou
Na zámku Bečov nad Teplou se našel opravdový poklad: Zlatý relikviář svatého Maura |
Karlovarský kraj je sice nejchudším regionem v Česku, zato ukrývá druhou nejcennější movitou památku na českém území hned po korunovačních klenotech. Relikviář svatého Maura uchovávaný na zámku na okraji Slavkovského lesa byl objeven pod podlahou hradní kaple teprve v roce 1985 za okolností, které by mohly klidně být předlohou pro další bondovku. Nechyběli u toho potomci šlechtického rodu Beaufort-Spontinů, rakousko-americký lovec pokladů Danny Douglas ani agenti Státní bezpečnosti. Relikviář je součástí expozice na zámku a hradě v Bečově, který tvoří jeden architektonicky propojený komplex s nádherným výhledem na říčku Teplou a křivolaké uličky města.
Kyselka
Mnozí předpokládají, že hlavním zdrojem nejznámější minerálky v kraji jsou prameny v Karlových Varech. Rodiště mattonky je ale o pár kilometrů dál v Kyselce. Dříve slavné lázně kvůli nezájmu majitelů a úřadů zchátraly, zachránilo se ale několik lázeňských domů včetně Löschnerova pavilonu, které připomínají slavnou minulost obce. Dnes se zde nachází Mattoniho muzeum, kde se návštěvníci dozvědí o historii stáčení vody a životě podnikatele Heinricha Mattoniho. Kyselka ožívá i gastronomicky, za návštěvu rozhodně stojí místní kavárna Café Duha, jež v upravené maringotce nabízí nejen koláče, buchtičky, ale také o dost vylepšenou sekanou v housce.
Königsmühle
Krušnohorský Stonehenge na dohled od Klínovce |
Krušnohorský Stonehenge leží na dohled od Klínovce, přesto je velmi dobře ukrytý za kopcem, který byl snad kdysi předlohou pro spořič obrazovky Windows. Zaniklá osada Königsmühle je jedinečná neobvykle zachovalými zbytky domů, jež čnějí nad potokem jako svědci minulosti. Celá ves je dnes zasvěcená land artu, tedy umění využívajícímu místní přírodu. Setkáte se tu s architekturou, poezií, řezbářstvím, hudbou a poznáte stone balancing. Místo působí jako galerie pod širým nebem. Každé léto sem míří milovníci alternativní kultury, krajinářského umění a různých druhů performancí. V blízkosti se nachází i rašeliniště, meandrující potoky a rozsáhlé lesy.
Skoky
Uprostřed divoké přírody působí sakrální památka až mysteriózním dojmem. |
Na Karlovarsku je nespočet míst, jež by se dala označit za konec světa, ale jedno z nich má doslova transcendentální atmosféru, která vás dokáže přenést nejen do jiných myšlenek, ale i do jiného času s originální podobou tajemna. Ze zaniklé obce Skoky se jako zázrakem zachovala monumentální barokní stavba poutního kostela Navštívení Panny Marie. Právě zdejší poutní obraz Panny Marie Pomocné dal vzniknout známému úsloví „panenko skákavá“. Uprostřed divoké přírody působí sakrální památka až mysteriózním dojmem. Kostel, přezdívaný „české Lurdy“, byl v minulosti cílem tisíců věřících. Dnes se o jeho záchranu stará spolek Pod střechou, který tu pořádá koncerty či výstavy. V okolí se rozkládají zbytky původní vsi, hřbitov a lesní cesty s výhledy do krajiny.
Hokov
Tiché místo, kam civilizace sahá jen opatrně, ale jezdí se sem za nejlepší svíčkovou široko daleko. |
Pokud jste dlouhé roky stejně jako tisíce dalších cestovatelů na trase Praha – Karlovy Vary žehrali, že v okolí nekonečně se rodící „dé šestky“ není moc míst vhodných na dobrý oběd nebo večeři, vězte, že i to se mění. Hokov je malá osada obklopená hlubokými lesy a kopci Doupovských hor. Tiché místo, kam civilizace sahá jen opatrně, ale jezdí se sem za nejlepší svíčkovou široko daleko. Eva a Petr Klierovi tu vybudovali z ruin bez přehánění úkaz – citlivě zrekonstruovaný statek, kde se můžete dobře najíst, ubytovat v jeskyni nebo navštívit potápěčské centrum. Ptejte se na Clear, což je název celého projektu a také anglický přepis příjmení majitele.