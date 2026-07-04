Z garáže k miliardě? Byznysmen z Holešova koupil firmu od Siemensu a míří do Asie
- Z garáže v Holešově vybudoval Jiří Konečný firmu Elko EP, která dnes vyrábí šest milionů relé ročně a patří mezi světovou špičku.
- Díky vlastnímu vývoji chytrých technologií, IoT řešení a principům průmyslu 4.0 vyrostla firma v inovátora s více než miliardovým obratem.
- Po úspěšné akvizici stoletého španělského výrobce BJC míří Elko EP dál do světa a buduje společný podnik pro rychle rostoucí trhy jihovýchodní Asie.
Psal se začátek devadesátých let a Jiří Konečný nastoupil do elektromontážní firmy, první svého druhu v okrese, kde připravoval cenové nabídky na projekty. Nic nenasvědčovalo tomu, že dnes bude mít vlastní byznys s více než miliardovým obratem, dělat akvizice ve Španělsku a stavět společný podnik v Asii. Jenže už tehdy se v něm ukázal podnikavý duch. Když viděl, za kolik korun se prodávají relé, jedno rozebral a zjistil, že ho dokáže vyrobit levněji sám v garáži. Právě tehdy tenhle skoro pohádkový příběh začal.
„Začal jsem opravdu v garáži. Nejdříve jsem zaměstnal rodinu, postupně celou ulici. Všichni pájeli,“ vzpomíná dnes s nostalgií majitel společnosti Elko EP z Holešova ležícího mezi Kroměříží a Zlínem.
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