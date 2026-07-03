Konec klatby zbrojařských akcií? Investoři začali dohánět byznysovou realitu, v čele růstu je CSG
- Evropské zbrojařské akcie po měsících poklesu a nezájmu trhu aktuálně zažívají oživení.
Analytici považují sektor za podhodnocený s ohledem na vysokou poptávku, růst zatím vede tuzemská CSG.
Trh se ale nevrátí k dřívějším plošným nákupům celého odvětví, dařit se bude jenom vyvoleným.
Jedenáct procent výdělku za pouhý týden. Taková je statistika akciového indexu z rodiny Stoxx orientovaného na evropské zbrojaře. Tedy sektor, který se v posledním půlroce poměrně nečekaně octl zcela na okraji zájmu investorů. Smutným symbolem celé branže se na burze staly akcie tuzemského CSG.
Výprodej zbrojařských akcií napříč Evropou přišel prakticky souběžně s příchodem Strnadovy firmy do Amsterdamu a její akcie se stala multiplikátorem všech negativních impulsů, kterým sektor v posledních měsících na burze čelil. Podle expertů je ale možné, že právě nyní začínají zbrojaři dávat investiční smysl.
Po měsících opačným směrem
„Velká část evropských akcií z obranného sektoru je po propadech od začátku letošního roku oceněna na jen lehce nadprůměrný růst ziskovosti, zatímco jejich knihy objednávek zůstávají silné a špatný stav obranných kapacit vyžaduje pokračující růst výdajů na zbrojení i přes napjaté vládní finance,“ soudí akciový analytik České spořitelny Petr Bártek. Růstovým impulsem podle něho mohou být výsledky zbrojařů za druhé čtvrtletí. „Předpokládám, že výsledky za druhé čtvrtletí potvrdí pokračující silnou poptávku a sektor se postupně oživí,“ soudí Bártek.
Akcie evropského lídra Rheinmetall tak jen za poslední týden podražily o patnáct procent, o deset procent výše jsou i akcie britské BAE Systems, konečně zhruba dvanáct procent ze svého červnového dna daly vydělat i akcie italského zbrojaře Leonardo. „Je možné, že pesimismus zahrnutý do cenovek byl v některých případech již přehnaný,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Oproti evropským zbrojařům šla opět dramatičtější cestou, tenkrát v opačném gardu, tuzemská CSG. Kdo koupil na červnovém dně, aktuálně inkasuje necelých osmnáct procent.
CSG opět vůdcem trendu
„U akcií CSG aktuálně vůbec není oceněn střednědobý výhled managementu, což je dáno částečně pochybnostmi o poptávce po standardní velkorážové munici a částečně jejími neshodami s minoritními akcionáři. Na této úrovni ocenění ale předpokládám, že titul již přitáhne lovce slev,“ dodává Bártek. Z pohledu ocenění jsou prý akcie CSG vůči špičkám segmentu ve slevě. „Pro rok 2026 by se totiž ocenění titulu mělo pohybovat na 13násobku zisků, což je z valuačního hlediska výrazně atraktivnější než například německý Rheinmetall,“ dodává analytik XTB Tomáš Maxa.
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