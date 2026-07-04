Přísná uzávěra oblíbeného pobřeží na 90 dní. Za pouhé vykoupání v moři teď hrozí pokuta 1,5 milionu
- Jižní Austrálie na 90 dní zavedla přísný zákaz plavání, potápění a kotvení lodí v pobřežních oblastech kolem měst Whyalla a Port Augusta.
Radikální opatření reaguje na zjištění vědců o výrazném úbytku populace chráněné sépie obrovské, která se v této lokalitě pravidelně páří a klade vajíčka.
Za porušení této uzávěry a vstup do chráněného zálivu hrozí turistům i místním extrémní pokuta ve výši až 100 tisíc australských dolarů (přes 60 tisíc eur).
V pobřežní oblasti poblíž jihoaustralských měst Whyalla a Port Augusta platí od 1. července na 90 dní přísný zákaz rekreačních aktivit. Lidé mají v této lokalitě zakázáno plavat, šnorchlovat, potápět se i kotvit s loděmi. Jak uvádí australské ministerstvo cestovního ruchu a životního prostředí, radikální opatření má posloužit k „ochraně nejúchvatnějších přírodních divů Jižní Austrálie“. Za porušení zákazu a vstup do chráněné zóny hrozí pokuta až 100 tisíc australských dolarů, což je v přepočtu přibližně milion a půl korun.
Důvodem uzávěry je ochrana sépie obrovské. Tento druh hlavonožce s duhovým zbarvením se každoročně ve velkém počtu shromažďuje v australském zálivu Upper Spencer Gulf za účelem rozmnožování. „Jedná se o oblast, kde převážně dochází ke kladení vajíček a kde se sépie páří. Proto je důležité, abychom dopady lidské činnosti v této lokalitě omezili na minimum,“ citovala stanice ABC News Australia tamní ministryni životního prostředí Emily Bourkeovou.
Letošní zákaz je přímou reakcí na alarmující data vědců. Nejnovější průzkumy totiž v oblasti odhalily „výrazně menší“ populaci těchto živočichů než v předchozích letech.
Sépie obrovská je největším druhem sépie na světě. Podle digitální encyklopedie živočichů Animalia může tento desetichapadlový hlavonožec dosáhnout hmotnosti až jedenácti kilogramů a délky 50 centimetrů. Tyto sépie jsou domovem po celém pobřeží jižní Austrálie, kde obývají útesové systémy, podmořské louky s mořskou trávou nebo bahnité mořské dno v hloubkách až do 100 metrů.
Sépie obrovská |