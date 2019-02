Chevrolet postavil z Lega svůj model Silverado v měřítku 1:1. Potřeboval 334 544 dílků | E15.cz

Na stavbu pick-upu v měřítku 1:1 bylo použito přesně 334 544 dílků (nejčastěji se používala červená „cihlička“ 2×8), čímž vznikla téměř přesná replika Chevroletu Silverado 1500 LT Trail Boss 2019 v životní velikosti. Vystavena bude v rámci probíhajícího veletrhu North American International Auto Show v Detroitu.

Silverado z Lega jako reklama na film

Kromě propagace nejnovějšího modelu Silverada slouží postavený model také jako reklama na film LEGO příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part).

Chevrolet Silverado z Lega byl postaven v modelovém obchodě LEGO Group v Enfieldu v americkém státě Connecticut. Podílelo se na něm osmnáct lidí a celá stavba trvala 2000 hodin. Se stavbou pomáhali například studenti z Oxford Community School a Ralph Waldo Emerson Elementary.

Pick-up v životní velikosti

Model poskládaný z kostiček váží 1500 kilogramů, což je podstatně méně než pohotovostní hmotnost předlohy, která je 2272 kilogramů (v případě verze s pohonem všech kol). Letošní model je přitom o 200 kilogramů lehčí než předchozí generace, čehož bylo dosaženo díky použití hliníku na dveře, kapotu a poklop valníku.

Replika je 183 centimetrů vysoká, 609 centimetrů dlouhá a 244 centimetrů široká. Stavitelé nezapomněli ani na takové detaily, jako je maska předního chladiče nebo loga Chevroletu. Automobil má dokonce fungující světla