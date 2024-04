Když se řekne Spojené arabské emiráty, většině z nás asi vytane na mysli ikonická Dubaj se svými mrakodrapy a nákupními centry. Dubaj nepochybně stojí za návštěvu, ale představy o ideální dovolené naplní málokomu. Pokud hledáte destinaci méně obestřenou ruchem velkoměsta, více ponořenou do přírody a klidu a láká vás magická doba pro návštěvu oblasti právě předtím, než ji objeví ostatní, je tu ještě jedna možnost, a to zhruba čtyřicet minut jízdy od Dubaje. Dosud ne úplně turisty objevený emirát Ras al-Khaimah je nejsevernější částí spolku sedmi emirátů, je také nejpestřejší, co se týče přírodních krás. A na návštěvníka tady okamžitě dýchne opravdová atmosféra Orientu, jak si ho představujeme z pohádek. I když je u pobřeží tohoto emirátu řada nově vybudovaných ostrovů a poloostrovů.

Trojmezí kultur

Emirát tradičně leží na křižovatce kultur: arabské, evropské i indické. Po celá staletí sem připlouvaly obchodní lodě z Evropy i z Indie. Obchod tu kvete už sedm tisíc let. Stejně jako v minulosti i teď sem přicházejí noví lidé, mnozí z nich za prací v turistickém ruchu, který tu živí čím dál tím víc lidí. Ale aby bylo jasno, Ras al-Khaimah nežije jen z ropy a z peněz od turistů, významným zdrojem příjmů je i průmysl. Zrodila se tu například firma RAK pojmenovaná podle zkratky tohoto emirátu, která je největším producentem keramiky a sanity na světě.

„Přišel jsem sem před zhruba dvaceti lety, málokde v okolních zemích je tak čisto a bezpečno jako tady,“ popisuje Waseem Dahhan, rodilý Syřan a manažer v místním Úřadu pro rozvoj turistiky. V Ras al-Khaimah stejně jako v ostatních emirátech pracuje i hodně Indů a Pákistánců, kteří to vlastně nemají domů ani tak daleko. Živí se jako dělníci na nepřetržitých stavbách hotelů, vozí turisty taxíky a tvoří také většinu pracovní síly ve zdejších keramických továrnách.

Mr. Banan a jeho perníkové chaloupky

Díky vlivu přistěhovalců jsou v Ras al-Khaimah časté i indické restaurace. Je jich tu zhruba tolik jako v Česku těch vietnamských. Emiráty nedisponují vlastní specifickou kuchyní, čerpají z té blízkovýchodní a právě indické. Na stolech místních restaurací proto často nechybí hummus, gaza salát, kofta nebo tikka masala.

Nejlepší ale je si jídlo uvařit svými silami. K tomu je ideální gril na Banan beach, pitoreskním glampingovém místě, jaké byste v emirátech asi nečekali. Desítky malých chaloupek s pestrobarevnými střechami nabízejí poměrně velký komfort, přesto si zachovávají silný genius loci. Celý tento kemp založil a vede sympatický Palestinec, který si říká jednoduše Banan. Při uvítání nabídne opraženou kukuřici posypanou místním kořením a s chutí se rozpovídá o příběhu tohoto netradičního hotelu.

„Chtěli jsme turistům nabídnout i jiný druh ubytování než jen all-inclusive v pětihvězdičkovém hotelu. Na Banan beach můžete trávit čas víc společně, je možné si tu pronajmout celý soubor chatek se společným ohništěm. A důležitá je také venkovní kuchyně s grilem. Ale sednout si tu můžete i do běžné restaurace. Třeba i se svým psem, domácí mazlíčci jsou tu vítáni,“ vypráví Banan.

Na laně v mracích

Ras al-Khaimah je nejpestřejší ze všech sedmi emirátů hlavně díky horám. Horský masiv, o který se dělí emirát Ras al-Khaimah a ománská enkláva Musandam, dosahuje bezmála dvou tisíc metrů. Jeho nejvyšší hora Jebel Jais (1911 metrů nad mořem) sice už leží na území Ománu, ale jeden o metr nižší bezejmenný pahorek pod vrcholem se ještě nachází na území emirátů. Ani snad nepřekvapí, že emirát Ras al-Khaimah vybudoval pod horou dokonalé turistické středisko s prvotřídnimi službami. Necelou hodinu cesty od nejbližší pláže dojedete až pod vrchol, kde si dokonce můžete nabít svůj elektromobil, najíst se v luxusní horské restauraci 1484 by Puro s úchvatným výhledem na horské panorama a nakonec si užít i dobrodružné aktivity.

Na úvod se lze zahřát při jízdě na bobové dráze a pak přijde na řadu skutečná zkouška odvahy: nejdelší zip-line na světě. Těsně pod vrcholem Jebel Jais odvážlivce navleče velmi přátelský personál do gumového vaku, přiváže na lano a spustí rychlostí až 150 kilometrů v hodině dolů do údolí. Dvě minuty trvající let na laně v mracích a větrem v zádech i ústech zanechá v každém nesmazatelný zážitek. Ale pokud vám doma na poutích vadilo i svezení na labutích, raději to vynechte a kochejte se výhledem. I ten stojí za to.

Uprostřed mangrovníkového háje

Pod pohořím Hadžár, které vybíhá do Perského zálivu, nedaleko Al Jaddah, se v zálivu plném mangrovníků nachází opravdová perla. Na farmě Al Suwaidi se tu už téměř dvacet let pěstují ústřice s jediným účelem: vyprodukovat ty nejkrásnější perly. Záliv s mangrovníky jim poskytuje to nejlepší prostředí. Tyto stromy a keře s odhalenými kořeny, kterými se podpírají a dýchají, jsou typické právě pro pobřežní oblasti. Vedle ústřic se tu daří i želvám nebo různým druhům ptáků. Na poloostrově, který odděluje malý záliv od moře, odpočívají velbloudi. A blízkými horami se v pravidelném rytmu ozývá hlas muezína, který svolává věřící na modlitbu.

Na farmu, což je vlastně plovoucí plošina, dojedete z malého přístavu arabskou lodí s perskými koberci, kde se během plavby servíruje káva a ořechové sladkosti. Po příjezdu na farmu následuje přednáška o historii lovení perel a o tom, jak se vlastně taková perla urodí. A také názorná ukázka. Vybranou ústřici před vámi rozříznou a z jejích orgánů vytlačí lesklou kuličku. Ta může mít různou barvu, ale nejvzácnější jsou ty bílé. „Nezaměřuji se na kvantitu, ale na kvalitu,“ říká Abdulla Rashed Al-Suwaidi, který farmu založil. „Tyto perly jsou určené jen pro místní trh. Buď si je můžete koupit přímo na farmě, nebo na místních trzích. Nikam je nevyvážíme,“ vysvětluje. Podnikatel navazuje na práci svých předků. Rodiny v této oblasti se sbíráním a později i pěstováním perel živily staletí. Dnes je tento byznys poněkud bezpečnější než v dobách, kdy se lovci perel museli pro ústřice bez jakéhokoliv moderního vybavení potápět na dno zálivu.

Ras al-Khaimah, přezdívaný jako emirát přírody, je plný kontrastů. Nabízí čisté moře, písečné pláže, divoké hory, terakotové pouštní duny i oázy. Najdete zde zážitky nabíjející adrenalinem i klidný odpočinek, prvotřídní kuchyni i nakupování v nekonečném množství obchodů. Pokud se doma při plánování dovolené úplně neshodnete, může být tento emirát vaší ideální destinací, každý si tu najde své.