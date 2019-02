Elegantní řešení presbyopie? Vyzkoušejte multifokální brýle | E15.cz

Víte, co je to vetchozrakost? Možná trápí i vás.

Presbyopie není nemoc. Jedná se o přirozené stárnutí očí, kterému se nikdo z nás nevyhne. Zpozorněte, když při čtení knihy nebo jídelního lístku v restauraci začnete natahovat ruku, aby byl text dál od očí. Nebo vás oči více pálí a cítíte jejich únavu?

Dopřejte si ostré vidění na všechny vzdálenosti

Presbyopie neboli vetchozrakost má dnes elegantní řešení. Už nemusíte střídat brýle na blízko a do dálky nebo nosit nevzhledná bifokální skla, která jsou rozdělená viditelnou čarou a způsobují rozmazané vidění na střední vzdálenost. Nejmodernějším řešením jsou multifokální brýlová skla Varilux® od firmy Essilor.

Zrak stárne společně s tělem.Autor: Essilor

Brýlová skla Varilux® vám za každé situace poskytnou hladký přechod z vidění do dálky přes střední vzdálenost až do blízka. Můžete tak stále žít naplno, jak jste zvyklí.

Multifokální brýle si na rozdíl od brýlí na čtení nemusíte neustále sundávat a brýlová skla mohou být individuálně přizpůsobena na míru vašim potřebám. Samozřejmostí je i řešení vaší zrakové vady.

Technologicky vyspělá brýlová skla

Věděli jste, že letos je tomu přesně 60 let, kdy byla vynalezena první multifokální brýlová skla na světě, a to firmou Essilor, celosvětovým leaderem v optickém průmyslu? Uvedla je pod názvem Varilux a nadále investuje do dalšího vývoje brýlových čoček více než 160 mil. EUR ročně. Dnes jsou skla Varilux nejvíce prodávanými multifokálními skly na světě.

Máte problémy zaostřit?Autor: Essilor

100% garance spokojenosti

Aby vám multifokální brýle dobře sloužily, svěřte se do rukou odborníka, Varilux specialisty. Bojíte se, jestli budete s brýlemi spokojeni? Na multifokální brýlová skla je poskytována garance 100% spokojenosti, nebo výměny po dobu 4 týdnů.

Nespokojte se s málem! Získejte dvoje brýle za jednu cenu

Proč mít jen jedny brýle, když máme vícero bot, obleků a dalších módních doplňků? Využijte akci 1+1, kterou právě nabízíejí vybrané optiky. Dva páry brýlových skel za cenu jednoho! Vyzkoušejte i jiná řešení pro různé příležitosti!

Například multifokální skla s úpravou EyeDrive pro řidiče, Crizal s Transitions, které se vždy přizpůsobí světelným podmínkám nebo sluneční dioptrická skla SUN. Brýle navíc se vždy hodí! Vraťte se pro druhý pár do 30 dnů.

Více o multifokálních brýlových sklech najdete na www.varilux.cz.