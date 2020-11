Investiční platforma Upvest upevnila svou pozici na trhu a otevřela dveře novým investorům | E15.cz

Úspěchy uprostřed pandemie. Atraktivita investic roste a do firmy vstupuje Komerční banka

Majetkový vstup Komerční banky do Upvestu jen potvrdil postavení společnosti jakožto českého lídra v oblasti investičního crowdfundingu. Komerční banka tímto krokem plánuje rozšířit možnosti investování pro své klienty a developerům nabídnout doplňkové financování real estate projektů. Činnost Upvestu a hlavně zdraví některých zafinancovaných projektů koronavirová krize zatím ovlivnila jen málo. V období, kdy se ekonomika z velké části uzavírala, byly poskytnuté úvěry řádně spláceny ve vytyčeném čase a zúčastnění investoři zůstávali klidní. Petr Volný, spoluzakladatel platformy Upvest, tuto skutečnost připisuje tomu, že byli s veškerými aspekty své investice dobře obeznámeni a problematice rozumí. Nehledě na všudypřítomnou nejistotu se podle něj navýšil také počet jak velkých, tak tzv. retailových investorů, tedy lidí investujících drobnější částky. Těm jde Upvest naproti, jelikož prostřednictvím platformy lze investovat již od 5 000 korun. Drobní investoři se tak mohou podílet na výstavbě projektů, které tradičně vyžadují investice v šestimístných cifrách, či své úspory rozdělit mezi více příležitostí. Služby Upvestu ale stále častěji využívají i tzv. high-net-worth klienti, pro které může být možnost koinvestice do privátního dluhu pro projekty ze sektoru real estate velice zajímavá. Takoví klienti na Upvestu umísťují vyšší jednotky až nižší desítky milionů korun.

Petr VolnýAutor: Upvest

Investice je opravdu příležitostí (skoro) pro každého

Právě začínajícím investorům Petr Volný radí, aby se drželi jednoduchých zásad – vzdělávali se a vytyčovali si jasné cíle. Vzdělávání by se přitom nemělo týkat pouze vlastní finanční situace, ale různých možností na trhu a procesů týkajících se jednotlivých typů investic. Pro dnešní dobu je charakteristické velké množství snadno dostupných, avšak často zavádějících informací. To se odráží také na úrovni finanční gramotnosti, která v České republice stále není tam, kde by mohla být. Pouze skrze dobrou znalost je ale podle Petra Volného možné získat dobrý základ pro zdravé investování. Dobré zdroje najdeme už i na českém internetu. Jako příklad lze uvést blog RozbitePrasatko.cz nebo P2PForum.cz. Pro ty, kteří ovládají angličtinu, je pak skvělým materiálem Investopedia.com. Jako příklad krátkodobějšího cíle dále udává zafinancování vzdělání či vlastního podnikání. Právě investice do nemovitostí formou participace na dluhovém financování developerských projektů může být vhodným doplňkem investičního portfolia, které k takovým cílům investory dovede.

Šumavská TowerAutor: Upvest

Petr Volný věří, že je nezbytné edukovat také samotné investiční poradce. V rámci komunikace je podle něj nejdůležitější, aby se vyvarovali jakékoliv formy nátlaku a vždy se ujistili, že jejich klienti všemu dobře rozumí. Samotná nabídka by poté měla být transparentní a oproštěna od toxického marketingu, tedy slovních spojení jako „chytrá investice“ či „nadstandardní výnos“. Upvest jakékoli náznaky nátlaku či matoucích hříček eliminuje. Své klienty transparentně informuje o veškerých benefitech i rizicích a v případě každé investiční příležitosti zpracovává rozsáhlou a odbornou analýzu, jež je volně dostupná všem bez rozdílu.