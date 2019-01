Recenze: Bruce Springsteen upřímný a ryzí | E15.cz

Když jeden z nejuznávanějších světových rockerů Bruce Springsteen před třemi lety shrnul svůj dosavadní šestašedesátiletý život do obsáhlé autobiografie nazvané podle jednoho z jeho největších hitů Born To Run, netušil, jakou to bude mít dohru.

Přišla totiž nabídka od komorního broadwayského divadla Walter Kerr Theater pro necelou tisícovku lidí na osmitýdenní one man show, v nichž by své písně doprovodil obsáhlým vyprávěním založeným právě na vzpomínkové knize. Výsledkem bylo jedno z nejúspěšnějších amerických představení loňského roku, které se dočkalo tří prodloužení, 235 opakování a prestižní divadelní ceny Tony pro samotného Springsteena. Obrazový záznam pořízený Netflixem a zvukový v podobě dvou CD disků dokazuje proč.

Jak sám umělec poznamenal, prostor, ve kterém představení odehrál, je nejmenší, v jakém vystupoval za posledních čtyřicet let kariéry. Springsteen jej využil – za pomoci pouze akustických nástrojů kytary, harmoniky a piana – ke zcela osobní, ryzí až intimní zpovědi.

Před písní My Hometown vzpomíná na nepříliš šťastné a chudé dětství a mládí v New Jersey. Před skladbou My Father’s House se rozpovídá o otci stále více propadajícím depresím a alkoholu. Matce, která rodinu držela nad vodou a koupila mu první kytaru, zase obsáhle a nostalgicky věnuje píseň The Wish.

Nechybí ani reminiscence na to, jak se poprvé potkal s válečnými veterány z Vietnamu, pro které poté začal pořádat řadu akcí. Jim věnoval i jeden ze svých největších hitů Born in the U. S. A. Jediným hostem v celém přestavení je jeho žena Patti Scialfa, které vzdá dojemný hold ve dvou v duetu zpívaných písních Tougher Than the Rest a Brilliant Disguise.

Vše provází někdy humor, ironie a nadsázka, jindy natolik vážný filozofický tón, že celé divadlo sedí nehnutě a tiše jako pěna a byl by slyšet cent dopadající na zem. Podíl mluveného slova a písní je zhruba jedna k jedné, což jen dokládá, že Springsteen k představení hranému pětkrát týdně nepřistoupil jako ke klasickému recitálu, ale skutečně jako k dramatizaci vlastní autobiografie. A to natolik povedeně, že podobného projektu ze strany některého jiného světově proslulého rockera se jen tak nedočkáme a možná že vůbec.