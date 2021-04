Recenze filmu: Bombastická i bezvýrazná Wonder Woman | E15.cz

Po více než čtvrt roce od americké on-line premiéry se nakonec i na českém HBO GO objevilo pokračování superhrdinské akce Wonder Woman 1984.

Na Československé filmové databázi mělo v té době už přes sedm tisíc hodnocení, převážně podprůměrných. Otázka kolem roztříštěné pandemické distribuce, která postup producentů proti filmovým pirátům vrací o několik let zpátky, je v případě novinky studia Warner Bros. podstatnější než film sám.

Zatímco první představení Amazonky z DC komiksů v samostatné filmové akci v roce 2017 utržilo přes 820 milionů dolarů, pokračování v omezeném počtu otevřených světových kin nedosáhne z kinodistribuce ani na svůj rozpočet kolem 200 milionů. Snížila se i spokojenost obecenstva s výsledkem.

Nestárnoucí Wonder Woman se tentokrát z časů první světové války přesunula do osmdesátých let, která v upoutávkách slibovala zábavu s dobovou módou a vynálezy. Z této legrace ale ve zdlouhavém vyprávění pod vedením přeceňované filmařky Patty Jenkinsové zůstalo jen pár scének.

Reaganova léta tu jsou spíš jen atraktivní kulisou, do níž se hodí hlavní záporák, neúspěšný podnikatel, jenž se svůj život rozhodne „napravit“ pomocí starodávného kamene plnícího přání. Škoda že jeho pomýlené cestě ke štěstí, která vede k neřízené globální katastrofě lemované splněnými tužbami, tvůrci nevěnovali víc prostoru. Pedro Pascal mohl ze svého antihrdiny udělat rezonující tragickou postavu.

Hlavní slovo tu ovšem musí patřit Wonder Woman s krásnou, ale bezvýraznou tváří Gal Gadotové, která zachraňuje svět, avšak větší námahu jí dá vzdát se svého přání. Tedy své oživlé životní lásky, plakátově dokonalého pilota (Chris Pine), jehož absenci tato mužská fantazie vydávaná za feministickou hrdinku nedokázala ani za sedmdesát let vyplnit.

Zajímavější než ona je její kamarádka (Kristen Wiigová), která se z přehlížené ženy změní v pomstychtivého vampa. Příběhy těchto postav se ztrácejí pod množstvím bombastických a evidentně trikových akčních scén, nepromyšlených detailů a nelogičností, které nikdo neřeší.