Mimo mainstream: Tři nemovitostní fondy s vyšším rizikem a ještě vyššími ambicemi

Vážená e15 investorská komunito, s novým týdnem přichází také nové vydání e15 investičního newsletteru. Začaly letní prázdniny a s tím hlavní dovolenková vlna - úvodem mi tak dovolte popřát klidné prožití celého léta a hlavně klid a odpočinek a to i od kapitálových trhů. Akciové trhy, především ty americké, dosahují v začátcích léta rekordních hodnot, čemuž se také dnešní díl věnuje. Dále si představíme zajímavé realitní segmenty, tak pěkné čtení a díky, že nás odebíráte.

V tomto vydání se dozvíte ✅

Ignorovat evropské trhy bude dle Bloombergu čím dál těžší

Zajímavé segmenty nemovitostního trhu pro kvalifikované investory

Zbrojařské akcie a NATO

Stručně 📻

Zbrojaři a summit NATO

Evropské zbrojařské akcie rostou s příslibem vyšších výdajů na obranu a obavami z Ruska. Rozhodující je však schopnost firem navýšit výrobu – mnohé už jedou na maximum a čelí závislosti na dodavatelích. Rheinmetall či BAE Systems mají rekordní zakázky a investují do nových továren, ale bez dlouhodobých kontraktů a veřejné podpory je expanze riskantní. Pomoci by mohla koordinace na úrovni EU. "Členské státy NATO se shodly na postupném navýšení výdajů na obranu na pět procent HDP. Další pohyb akciového trhu bude ale záviset na rychlosti výroby a schopnosti dále navyšovat výrobní kapacity. Pro investory bude klíčové sledovat, které společnosti dokáží expandovat nejrychleji, a využít tak příležitosti, které vyšší rozpočty přináší. Mezi klíčové faktory, které je potřeba zohlednit, patří technologický náskok, výrobní kapacity a rozpočtové možnosti jednotlivých zemí,” říká k tématu analytik eToro Jakub Rochlitz.

Ignorovat kapitálovou Evropu je dle Bloombergu chyba

Evropské akcie letos v první polovině roku výrazně překonaly ty americké, a to největším rozdílem v dolarovém vyjádření v historii. Hlavními důvody jsou posílení eura, vládní stimuly, masivní investice - zejména v Německu - a snižování sazeb ze strany ECB. Investoři přesměrovávají kapitál z USA do Evropy kvůli obavám z amerických cel, inflace a rozpočtového deficitu. Navíc evropské akcie zůstávají levnější, nabízejí vyšší dividendy a těží z nové důvěry v růstový potenciál regionu. Více píše Bloomberg.

Téma týdne 🗞️

Unikátní strategie tuzemských FKI

To, že jsou u českých investorů cihly oblíbeným investičním artiklem, není žádná novinka. Několikrát jsme o tom psali jak v newsletteru, tak i na webu e15.cz. Tam vám také přinášíme komplexní přehled nemovitostních fondů, kde se snažíme obsáhnout celou, dosti rozsáhlou tuzemskou fondovou nabídku. Najdete tam tak až 40 fondů, a to jak těch pro drobné investory, tak i pro ty kvalifikované, známé jako FKI (fondy kvalifikovaných investorů).

FKI jsou fondy, jejichž cenný papír si zjednodušeně řečeno nekoupíte, pokud nemáte na investici alespoň jeden milion korun. Alternativním řešením jsou pak FKI mixy jednotlivých poskytovatelů fondů, kde si fondy namícháte tak, že v součtu bude investice v hodnotě milionu a více. Tato podmínka by vás tak kromě investičního dotazníku měla připravit na vyšší cílený výnos logicky vykoupený vyšší rizikem, které se vždy s investováním bez výjimky pojí. V případě FKI je ale ještě větší, než v případě silněji regulovaných a široce nabízených retailových nemovitostních fondů.

Právě těchto FKI v posledních letech a měsících hodně přibývá, proto jsem se dnes rozhodl subjektivně vybrat tři FKI fondy, které mi přijdou zajímavé. Sami zhodnoťte, zda jsou to fondy pro vás vhodné. Jen dodám, že cenné papíry fondů sám nevlastním. Při výběru jsem se zaměřil na zajímavou či unikátní strategii a také na segmenty, které by dle mého, například díky demografii, mohly býti lukrativní.

Demografie mluví jasně

Prvním takovým zajímavým fondem kvalifikovaných investorů může být Property Fund for Living (PFFL). Tento FKI fond se zaměřuje na unikátní segment, který spojuje neoblomnou demografickou realitu a zvyšující se požadavky na kvalitní žití nemocných s Alzheimerovou chorobou. Demografický vývoj v Česku ukazuje na výrazný nárůst počtu seniorů i osob trpících stařeckou demencí – podle odhadů jich do roku 2050 může být až milion.

To s sebou přináší tlak na kapacity specializovaných zařízení, jejichž nabídka dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku. Fond tak na tuto situaci reaguje zaměřením na výstavbu Alzheimer center určených k dlouhodobému pronájmu provozovatelům s ověřenou zkušeností v péči o pacienty s demencí.

Neutuchající poptávka po bydlení - sázka na developera

Zájem investorů o rezidenční projekty v Praze a jejím okolí dlouhodobě roste – atraktivita tohoto segmentu je podpořena stabilní poptávkou po bydlení, omezenou nabídkou a rostoucími cenami pozemků i nemovitostí. Na tuto situaci reaguje Natland Real Estate Fund, fond kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje právě na investice do developerských projektů v Praze a Středočeském kraji. Portfolio fondu tvoří nemovitosti v různých fázích přípravy – od akvizic pozemků přes povolovací procesy až po samotnou výstavbu.

Cílem je postupné a konzistentní zhodnocování vloženého kapitálu, přičemž riziko fondu je rozkládáno napříč řadu projektů. Fond je součástí české investiční skupiny Natland, která se nemovitostnímu trhu věnuje více než deset let a vedle rezidenčního developmentu působí i v oblasti výnosových nemovitostí a rozvoje středně velkých firem.

Retail parky nekončí ani po covidovém boomu

Tento relativně unikátní segment, tedy regionální a maloměstské retailové parky, které vehementně těžily z covidu. To totiž bývaly doby, kdy mohly prodávat pouze oni a maloobchod. A i přesto, že jsou tyto doby díkybohu pryč, popularita retail parků, které dostávají zajímavé obchodní koncepty i do menších měst, neutuchá. Na takové retail parky se zaměřuje také fond pro kvalifikované investory z dílny Realia Group.

Portfolio fondu tvoří přes 20 plně obsazených regionálních parků s nájemci jako Lidl, Billa nebo Dr. Max, přičemž výnosy jsou chráněny inflačními doložkami a nízkorizikovým financováním. Fond se vyhýbá spekulacím s developmentem a sází na konzervativní přístup s důrazem na předvídatelné cash flow a dlouhodobou stabilitu.

Co by vám nemělo uniknout 🚨

Zlato je zpět ve hře. Centrální banky po celém světě navyšují své rezervy a v letošním žebříčku nákupů překvapivě bodovalo i Česko. Které státy přikoupily nejvíc a proč se zlato stává opět měnovým štítem? – přehled najdete v článku na webu e15.

Letní akciová rally se konečně šíří dál než jen do velkých technologických titulů. Do hry se zapojují i finanční, průmyslové či defenzivní akcie – a investoři jsou nadšení. Znamená širší tržní růst novou etapu býčího trhu? To rozebírá Wall Street Journal.

Osobnost týdne 👑

Warren Edward Buffett, přezdívaný „Věštec z Omahy“, je americký miliardář, investor, obchodník a filantrop, který získal světovou proslulost díky svému mimořádnému úspěchu na akciových trzích. Narodil se 30. srpna 1930 v Omaze v Nebrasce a většinu svého jmění vybudoval prostřednictvím investiční holdingové společnosti Berkshire Hathaway, kde je největším akcionářem a generálním ředitelem. Jeho investiční styl je založen na dlouhodobém hledání podhodnocených firem s velkým potenciálem, přičemž Buffett je známý svou trpělivostí, transparentností vůči akcionářům a skromným životním stylem. V roce 2008 byl podle Forbesu nejbohatším člověkem planety a i přes své obrovské bohatství se zavázal, že po své smrti věnuje 99% svého majetku charitě. Buffett je také autorem slavných ročních dopisů akcionářům, ve kterých otevřeně vysvětluje své investiční kroky a výsledky, a inspiroval generace investorů po celém světě.

Graf týdne 📊

Index S&P 500 dosáhl na konci června 2025 nového historického maxima nad 6 180 body, což potvrzuje pokračující býčí trend amerického akciového trhu. Po silném růstu v roce 2024 následovala v létě výrazná korekce způsobená obavami z celních válek a makroekonomické nejistoty, která však byla rychle překonána díky uklidnění obchodního napětí a očekáváním snižování sazeb. Trh se v roce 2025 postupně zotavil a růst se rozšířil mimo velké technologické firmy i do sektorů financí a průmyslu, což naznačuje zdravější tržní šíři a větší důvěru investorů v ekonomické oživení.

Graf týdne | Zdroj: Tradingview

Závěrem mi dovolte poděkovat za více než roční cestu, kterou jsme společně v newsletteru ušli. Nadále již nebudu autorem newsletteru a předám ho do rukou, které jeho laťku zase o něco zvýší. Pevně věřím, že vám desítky úterních newsletterů rozšířilo obzory a pomohlo na vaší investiční cestě. Mně to bavilo, a doufám, že i vás. Přeji hodně nejen investičního štěstí vám všem.

Václav Kinský