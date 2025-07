Od začátku března je v Praze účinná městská vyhláška, která zakázala prodejcům turistických okružních jízd vydávat prodej jízdenek za charitu. Ačkoliv tak na chvíli z hlavních pražských turistických tepen zmizely výrazné červené deštníky, kterými prodejci lákali turisty na jízdy v autobusech Hop On Hop Off, dnes jsou zpět. Místo lístků na jízdy s příspěvkem na charitu nyní firma prodává noviny – a to za cenu 750 korun s jízdenkou na autobus „zdarma“.

V poslední školní den se kolem půl dvanácté po Staroměstském náměstí prochází čtyři prodejci s červenými deštníky, pátý vyčkává naproti orloji. Aktivně lidi oslovují spíše sporadicky, turista v Praze totiž obvykle tuší, co červený deštník znamená – nabídku průvodcovských služeb nebo již zmiňované projížďky okružním červeným autobusem.

Pouliční prodej jízdenek je ale v centru Prahy zakázaný, a od začátku března si navíc magistrát vyhláškou posvítil i na další praktiku, kterou se podobné společnosti pokoušely pravidla v centru Prahy obcházet. Jízdenky totiž začaly skrývat za prodejem charitativních předmětů na podporu neziskové organizace Help Mi. Výtěžek měl jít například na zakoupení osobního automobilu pro zdravotně postiženou dívku Viky.

Protože ale město vyhodnotilo, že se prodejem předmětů „pro dobrou věc“ snaží organizace zakrýt turistický byznys, vyhláškou nakonec v prvním čtvrtletí tohoto roku podobné charitativní akce v centru Prahy zakázalo. Zatímco začátkem března tak díky tomu nebylo po červených deštnících ani vidu, ani slechu, o několik měsíců později jsou muži ve výrazných vestičkách zpět – tentokrát ale prodávají noviny.

Vydavatelem je opět nezisková organizace Help Mi a jako odpovědný redaktor je na čtvrtletníku uvedený podnikatel a předseda spolku Hesham Moursi. Nezisková organizace na svých webových stránkách uvádí, že jde o nestátní spolek poskytující podporu migrantům a pomoc při integraci cizinců do české společnosti. Poskytovat má bezplatné právní, sociální či psychosociální poradenství.

Z charity jsou kameloti

Situaci na turisticky atraktivních místech již opět řeší městská policie. Za kameloty se podle ní nyní označují prodejci proto, že pro ně existuje výjimka v tržním řádu. „Z jejich strany ale dochází k porušení tohoto tržního řádu nabídkou služby – tedy okružních jízd, jelikož místo periodika ukazují mapu s okružní trasou (byť je součástí čtvrtletníku), popřípadě k tomu dávají letáky,“ vysvětluje mluvčí policie hlavního města Jiřina Ernstová.

Možný postih ale podle ní strážníkům komplikuje to, že se jim často nedaří zaznamenat samotný prodej. „Před uniformovanými strážníky prodejci nic nenabízí, z městského kamerového systému zase často není vidět přes deštník,“ popisuje mluvčí. V podobném režimu prodeje podle ní pak fungují lodní výlety po Vltavě u Karlova mostu.

Prodejci novin Prague Panorama na Staroměstském náměstí. | Zdroj: Karolína Blažková e15

Ceny jízd ověřila u prodejců redakce e15. Redaktorka se na Staroměstském náměstí vydala za jedním z mužů s deštníkem s tím, že se zajímala o cenu a další detaily nabízených služeb. Na dotaz, zda lze u prodejce pořídit přímo jízdenky na Hop On Hop Off autobusy, prodavač odpověděl, že ano. Za dvacetičtyřhodinový lístek na okruh s Pražským hradem nebo Tančícím domem zaplatí turisté 750 korun. Aby se k tomu projeli lodí, připlatí si dalších 150 korun. „Můžete si lístky samozřejmě koupit i online, ale pak z toho nemám provizi. Takhle vám můžu udělat lepší cenu,“ sdělil redaktorce prodejce.

Prodejci tak otevřeně přiznávají, že prodávají jízdné na turistické autobusy a o tom, že by šlo primárně o noviny s jízdenkou jako bonusem zdarma, v pátek na Staroměstském náměstí nic nezaznělo. Stejně tak prodejce nezmínil, že by prodávané služby jakkoliv souvisely s charitou nebo spolkem Help Mi.

Redakce se v souvislosti s prodejem novin Prague Panorama pokoušela spojit jak s neziskovou organizací Help Mi, tak s organizátorem turistických okruhů Hop On Hop Off. Na dotazy ale ani jedna z firem nezareagovala. U autobusových okružních jízd navíc není jasné, o jakou firmu přesně jde. Sídlo je na webových stránkách infobustour.com uvedeno jako „Staroměstské náměstí“.

Čeká Prahu další vyhláška?

Podle expertky na cestovní ruch Nory Dolanské z Metropolitní univerzity Praha jde v případě autobusů o turistickou službu, která je běžná i v jiných evropských metropolích. „Z pohledu masových turistů, kteří město poznají jen zběžně, takový servis stačí. Horší je, pokud se podobné firmy a jejich pracovníci chovají podloudně, třeba vymáhají spropitné nebo se chovají jinak nepatřičně, případně jsou jejich znalosti města založené jen na drbech a nepravdivých údajích,“ shrnuje.

Prodejci novin Prague Panorama na Václavském náměstí. | Zdroj: Karolína Blažková e15

Policie postoupila správnímu orgánu několik oznámení o spáchání přestupku kvůli podezření z porušení tržního řádu. Řízení s takzvanými deštníkáři potvrzuje i mluvčí magistrátu Vít Hofman, Praha podle něj analyzuje nejrůznější možnosti řešení – od využití stávajících možností právních norem po případnou novelizaci. „Blíže se vyjadřovat nebudeme,“ sdělil magistrát na dotaz k upřesnění počtu nebo obsahu zmiňovaných řízení.

Praha má tak nyní dvě možnosti. Buď si bude podle advokátky Moniky Jiráskové dál s prodejci „hrát na kočku a myš“ a přizpůsobovat pravidla podle jejich dalších „inovací“, nebo je bude přísně sankcionovat. „Pokud je totiž výsledkem činnosti komerční nabídka služby, která má být na základě platné právní úpravy zakázána či regulována, je právně irelevantní, že je provozovatelem „zabalena“ do jiného produktu – například do prodeje novin,“ vysvětluje.