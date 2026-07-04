Luxusně podepsán v. r. Značka Montblanc stále stojí na tradičním řemesle a ruční práci
- Do Hamburku se hodně jezdí za architekturou, třeba za novou Labskou filharmonií. Opačným směrem od centra stojí jiná pozoruhodná nová stavba: Montblanc Haus.
- Dům není jen prezentací stodvacetileté historie značky Montblanc. Cílem expozic je připomenout písmo coby nejvýznamnější vynález lidstva a trvalou hodnotu ručního psaní.
- Značka luxusního psacího náčiní je ukázkou stále živé špičkové německé průmyslové a řemeslné tradice. Přesvědčili jsme se o tom na vlastní oči.
Příběh téhle firmy začal v Hamburku v roce 1906 a ve stejném městě se odehrává dodnes. Od května 2022 jej vypráví příznivcům psacího náčiní budova Montblanc Haus. Stojí hned vedle centrály společnosti a manufaktury, kde vznikají všechna pera značky včetně ikonického pera Meisterstück. Tvůrci z architektonického studia Nieto Sobejano Arquitectos konceptem stavby odkazují na historické balení psacích nástrojů Montblanc i na křivky Alp.
Psaní jako lidská stopa
S tmavou fasádou kontrastuje čistě bílý interiér, který má symbolizovat nadčasovost a minimalistický design značky. Montblanc Haus ale neprezentuje jen historii značky. Celá stálá expozice Inspire Writing (Inspirace k psaní) se snaží připomenout, proč má ruční psaní stále hodnotu i v době, kdy většina komunikace probíhá především na displeji telefonu.
Její části jako Pulse of Writing (Pulz psaní) nebo Handwriting from around the World (Rukopisy z celého světa) pracují s emocemi, rukopisem a s různými podobami psaného projevu. Sekce Craftsmanship and Innovation (Řemeslné umění a inovace) ukazuje samu výrobu ikonických psacích nástrojů. Nejsilněji na nás zapůsobil prostor The Mark Making (což lze přeložit jako tvorba stop i vytváření značky), kde jsou vystavené originální rukopisy osobností jako Ernest Hemingway, Albert Einstein nebo Frida Kahlo.
Minimalistický interiér Montblanc Hausu propojuje architekturu, umění i kulturu psaní. |
Prostory jsou plné historických reklam, ikonických modelů i rukopisů významných osobností. Rozhýbaná je instalace inspirovaná kampaněmi, za nimiž stojí americký filmový režisér Wes Anderson. Výsledek první spolupráce s ním Montblanc představil v roce 2024 při příležitosti stého výročí pera Meisterstück, část současné expozice vychází z novějšího reklamního spotu z roku 2025 natočeného v typické andersonovské estetice.
Součástí prostoru je rovněž ateliér, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet kaligrafii nebo kreativní psaní. A stejně jako v buticích Montblanc po celém světě je tu možné napsat vlastní pohlednici, kterou značka následně zdarma odešle kamkoli.
Zlato nejen na odiv
Po prohlídce Montblanc Hausu se vydáváme do prostor manufaktury. Naším průvodcem je Frank Derlien, který vede výrobu hrotů plnicích per. V místech, kde všechno stojí na detailu a přesnosti, nám také vysvětluje, proč Montblanc u hrotů stále používá zlato.
Není to jen pro posílení luxusního dojmu, má to i svou praktickou stránku: inkoust, jak Derlien upozorňuje, je velmi agresivní a běžná ocel by časem zkorodovala. Zdejší pera jsou ale navržena tak, aby vydržela po generace. V oddělení se pracuje se čtrnácti- a osmnáctikarátovým zlatem v několika odstínech včetně žluté, červené či champagne. Více než 65 procent zlatého odpadu se navíc recykluje pro výrobu nových hrotů.
Výroba jednoho hrotu prochází 35 až 40 výrobními a kontrolními kroky, během nichž se sleduje každý detail. |
Výroba základu hrotu představuje 35–40 výrobních a kontrolních kroků, velká část tohoto procesu stále stojí na ruční práci. Na špičku hrotu se následně připevňuje iridiová kulička, díky které pero po papíře klouže s typickou hladkostí. Poté přichází broušení při rychlosti okolo osmi tisíc otáček za minutu a nakonec ruční testování každého jednotlivého kusu.
Všechny hroty procházejí sérií kontrol včetně ručního testování speciálním transparentním inkoustem, při kterém se ověřuje tichost psaní, přesnost hrotu i rovnoměrný tok inkoustu. Tady člověk nejjasněji pochopí, že Montblancem často propagovaný důraz na řemeslo a preciznost není jen líbivé PR. Detaily, jež zákazník často ani nemá šanci zaznamenat, nakonec rozhodují o tom, jak pero působí při samotném psaní.
Na hrotech dnes Montblanc staví i svůj bespoke program, který umožňuje přizpůsobit pero podle zákazníkových potřeb. V největších buticích včetně pražského si klienti mohou vybírat mezi různými typy hrotů podle stylu psaní, sklonu ruky nebo například podpisu. Součástí programu je i speciální aplikace, kterou tým vyvinul během covidu, aby dokázal personalizaci lépe přiblížit zákazníkům po celém světě. Vedle gravírování nebo výběru typu hrotu umožňuje program také jeho individuální úpravu tak, aby co nejlépe odpovídal svému budoucímu majiteli.
Nejslavnější modelová řada Meisterstück, česky „mistrovské dílo“, jejímž základem je stejnojmenné pero vytvořené v roce 1924, se během 100 let rozšířila o další druhy produktů. Její design dnes Montblanc přenáší také do kožených kolekcí, hodinek nebo technologií. Charakteristická černá pryskyřice, zlaté detaily či samotný tvar hrotu pera se postupně staly součástí vizuální identity značky – od jezdců zipů až po detaily na taškách. Právě kožené kolekce dnes patří vedle psacích potřeb k nejdůležitějším kategoriím značky.
Nejvýznamnější vynález lidstva
Naší poslední zastávkou je Artisan Atelier vedený Thorstenem Heringem. Ocitáme se ve světě ponořeném do mikrodetailu, kde se pracuje jen s těmi nejluxusnějšími materiály. Vedle rytců a zlatníků tu s pomocí mikroskopů pracují i specialisté na drahé kameny, kteří do produktů vsazují diamanty a také onyxy, acháty, safíry nebo zkamenělé dřevo staré miliony let. Nástroje, které při své práci používají, si vyrábí manufaktura sama a jsou navrženy na míru konkrétním technikám a úrovni detailu, s jakou zde řemeslníci pracují.
Nejnovější kolekce High Artistry nese název A Tribute to Craftsmanship. Je oslavou řemeslného umění. Inspiraci čerpá z tradičních asijských technik a hlubokého vztahu tamější kultury k přírodě. |
Výsledkem jsou velmi limitované High Artistry kolekce, jednou inspirované Ludvíkem XIV., jindy vlakem Orient Express a jeho dobou. Při vytváření těchto kolekcí lidé z Montblancu jdou za hranici pouhého psacího náčiní, cílem je umělecký objekt. Pera z této série kombinují techniky gravírování, lakování, smaltu i osazování drahými kameny a mají tak blíž spíš ke šperkům či sběratelským hodinkám.
Tomu odpovídá i jejich cena, jež začíná v přepočtu na vyšších stovkách tisíc korun a v nejvyšších edicích dosahuje až desítek milionů korun. Některé modely obsahují stovky jednotlivých komponentů a jejich výroba zabere tisíce hodin práce. Mezi rozpracovanými kusy se značkou High Artistry jsme mohli vidět také nejnovější kolekci A Tribute to Craftsmanship, která, jak říká její název, vzdává hold řemeslu samému a umění tvorby. Hlavní inspiraci čerpá z tradičního asijského řemesla, jeho symboliky a hlubokého vztahu k přírodě.
Nejnovější kolekce High Artistry nese název A Tribute to Craftsmanship. Je oslavou řemeslného umění. Inspiraci čerpá z tradičních asijských technik a hlubokého vztahu tamější kultury k přírodě. |
V Artisan Atelieru vyrábějí ta nejluxusnější pera značky Montblanc. Pozornost, jakou jim tu věnují, ale vychází ze stejného přístupu, jaký platí pro všechny produkty více než stoleté manufaktury. A vyjadřuje ho i krédo, které zachycuje velký nápis na jedné ze stěn Montblanc Hausu: „What is humanity’s most powerful invention? Is it the wheel? Electricity? The Internet? We believe it’s writing.“ – „Co je nejvýznamnějším vynálezem lidstva? Je to kolo? Elektřina? Internet? My se domníváme, že je to písmo.“