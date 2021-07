Loď Ever Given, která blokovala Suez, zvedla kotvy a baví internet | E15.cz

Kontejnerová loď Ever Given, jež v březnu šest dnů blokovala Suezský průplav, ve čtvrtek zvedla kotvy po třech měsících na Velkém Hořkém jezeru. Držela ji tam na základě soudního příkazu Správa Suezského průplavu (SCA), která požadovala odškodné. Loď se v posledních měsících stala terčem vtipálků. Tvůrci memů ji stylizovali například do světa Pána Prstenů.