Francie oslavila výročí pádu Bastily. Vojáky letos zastínily zdravotní sestry | E15.cz

Oslavy největšího francouzského svátku se konaly u příležitosti 231. výročí dobytí nenáviděné věznice Bastily a počátku Velké francouzské revoluce z roku 1789. Koronavirus letos podobu svátku zcela proměnil.

Poprvé za desítky let se nekonala rozsáhlá vojenská přehlídka na třídě Champs-Élysées a místo světových státníků byli na oslavy mezi přibližně 2000 hosty pozvány zdravotní sestry, lékaři, pečovatelky, výrobci respirátorů, laboratorní technici a další lidé, kteří Francii udržovali v chodu v době karantény. Přišli také příbuzní zdravotníků, kteří nemoci COVID-19 podlehli.

Zdravotní sestry v bílých pláštích nahradily uniformované vojáky jako hvězdy oslav Dne Bastily, napsala agentura AP. Na náměstí Svornosti přišli i zdravotníci v džínech nebo sandálech. Všudypřítomné pak byly na tvářích účastníků oslav roušky, které si však po dobu přehlídky vojáci sundali.

Přehlídky se zúčastnily i skupiny z Německa, Švýcarska, Rakouska a Lucemburska, tedy zemí, které v kritické situaci přijaly do svých nemocnic dohromady 161 francouzských pacientů. Defilé se účastnilo dohromady na 2000 vojáků, což byla zhruba polovina obvyklého počtu z minulých let. Dohromady se slavnosti účastnilo méně než 5000 lidí.

Uskutečnily se však obvyklé přelety stíhaček Mirage a Rafale, které nebe nad dějištěm oslav ozdobily pruhy v barvách francouzské trikolóry. Následoval přelet vrtulníků, které za krize přepravovaly vážně nemocné pacienty s COVID-19.

Na pozdní večer je pak plánován ohňostroj u Eiffelovy věže. I ten budou moci Pařížané sledovat většinou jen v televizi, protože radnice uzavřela centrum města včetně nábřeží Seiny a dalších míst, kde se obvykle o svátku srocují davy.

Odpoledne prezident Emmanuel Macron vystoupil v tradičním televizním rozhovoru. „Je to 14. červenec, který posiluje hrdost na to být Francouzem. Je to náš národní svátek, při němž oslavujeme naše ozbrojené síly, jimž tolik dlužíme, i jejich rodinám a jejich raněným,“ řekl Macron. „Ale na dnešní 14. červenec se naše ozbrojené síly rozhodly přenechat trochu slávy zdravotníkům, ženám a mužům, kteří celé měsíce, stejně jako celý rok, ale tentokrát zvláště, nás chránili a bojovali za nás,“ ocenil prezident zdravotníky v první linii.

V rozhovoru Macron také vyjádřil přání, aby v příštích týdnech byla zavedena povinnost nošení roušek ve všech uzavřených veřejných prostorech. Varoval také před druhou vlnou pandemie. „Objevují se známky toho, že to opět trochu začíná,“ upozornil Macron a dodal, že Francie musí být připravena.