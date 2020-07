Roušky podle WHO pomáhají | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Cla na francouzské zboží

Poté, co Francie oznámila svůj záměr dodatečně zdanit podnikání amerických technologických firem, reagují USA plánem na dodatečná cla na francouzské luxusní zboží a kosmetiku. Pokud nakonec vstoupí v platnost, zasáhnou nové tarify ve výši 25 procent zboží v hodnotě 1,3 miliardy dolarů. Na seznamu dotčeného zboží jsou make-upy nebo kabelky z „plazí kůže“. I když USA zároveň přicházejí se záměrem cla na 180 dní odložit, akcie firem jako LVMH, Kering, Hermes International a L’Oreal jsou v ohrožení.

Debata o rouškách

Koronavirus se dokáže šířit vzduchem, uvedl Světová zdravotnická organizace (WHO), která tak obrátila svůj dosavadní postoj. Další vlády po celém světě tak zavádějí další opatření a rozhodují o povinném nošení roušek. O vyhlášení povinnosti nosit roušku v obchodech údajně uvažuje britský premiér Boris Johnson. Berlínský dopravní podnik pokutuje cestující bez roušek 50 eury, v Paříži činí pokuta dokonce 135 eur. Nedávné výzkumy přitom ukazují, že roušky chrání nejen okolí nositele, ale významně snižují riziko nákazy i pro něj samotného.

Čekání na OPEC

Ropa zahájila týden poklesem v očekávání jednání sdružení ropných zemí OPEC+. Skupina by na něm mohla oznámit plán na postupně uvolňování na jaře dojednaných limitů těžby. Ruské těžební společnosti se už nyní připravujíc navýšení těžby v příštím měsíci, uvádějí zdroje Bloombergu.

Očekávané události

Akcie Tesly se opět dostávají do popředí pozornosti. Tentokrát by s nimi mohlo zahýbat oznámené zlevnění Modelu Y. Začíná také výsledková sezóna, mezi prvními by údaje za pololetí měla zveřejnit norská bankovní skupina DNB ASA.