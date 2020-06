Banksy - v Mánesu začala výstava jeho děl | E15.cz

Příprava výstavy byl horor, říká kurátor Jiří Jaskmanický Expozice The World of Banksy vznikala dlouho, na její finální přípravu však dopadla vládní opatření zavedená kvůli pandemii koronaviru. Jak dlouho projekt vznikal, jaký čas výtvarníkům tvorba těchto děl zabrala? Koronavirus všechno zpřeházel. Normálně by na to bylo dva měsíce času. Ve skutečnosti jsme na to měli tři týdny a byl to horor. Kolik umělců se na reprodukcích podílelo? Vystřídalo se tady asi šest výtvarníků. U díla Vrhač květin je nápis „Brno“. To tam asi v originále Banksy nenamaloval, ne? Někdo mi říkal, že na té zdi opravdu nyní je. Je to veřejně přístupná zeď a sprejeři si tam dělají co chtějí. To znamená, že to tam někdo opravdu mohl namalovat.