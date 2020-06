Kunětická hora i v rekonstrukci představí novinky | E15.cz

Jedna z dominant Pardubicka, Hrad Kunětická hora, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Již v průběhu oprav ale 9. června otevře návštěvníkům části, kde se zrovna nepracuje. Provoz, byť kvůli bezpečnostním opatřením redukovaný, zahájí i zámecké divadlo. To nabídne pohádku Tři veteráni.

Kunětickou horu krom jiného proslavila jiná pohádka, televizní seriál Arabela, který zde filmaři natáčeli. Konkrétně se jedná o scény, kdy Fantomas střílí skoby do Rumburakova hradu.

Pozdně gotické sídlo rodu Pernštejnů, které vzniklo přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století, momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Zatím nejviditelnější novinkou je dřevěný přístavek, který odpovídá podobě z 1. republiky. Bude zde pokladna, návštěvnické centrum a odpočinkové zázemí pro turisty,“ říká kastelán Miloš Jiroušek.

Hrad byl pro veřejnost otevřen po provedení nezbytných oprav na jaře roku 1993 a jeho rekonstrukce stále pokračuje. Nedávno byl představen projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče, který má památce co nejvíce vrátit jím navrženou podobu z 20. let 20. století. Na počest významného secesního architekta Jurkoviče bude vytvořena prohlídková trasa. Do příštího roku má na hradě probíhat stavební obnova nepřístupného Jurkovičova paláce. Opravena má být rovněž část nádvoří i zbytky opevnění.