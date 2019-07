První Češka, která zdolala tři nejvyšší hory světa. Prohlédněte si, jak Klára Kolouchová stanula na K2 | E15.cz

Na druhé nejvyšší hoře světa stanula ve čtvrtek ráno ve čtyři hodiny pakistánského času první Češka. Horolezkyni Kláře Kolouchové se podařilo zdolat nebezpečnou horu sedm let po té, co pokořila Mount Everest. V květnu úspěšně zakončila i expedici na Kančendžengu.

Jednu z nejnebezpečnějších hor světa se Kláře Kolouchové podařilo zdolat až na třetí pokus. Poprvé ji cestu na vrchol znemožnily laviny, podruhé fyzická nevolnost.

"V sobotu 20. července proběhla velká porada, jestli se pustit do druhého pokusu, nebo to zabalit. Debata byla hodně kontroverzní – spousta pro a proti. Ostatní týmy to více méně vzdaly. Je tady druhý – poslední pokus," popisuje Kolouchová na svém webu atmosféru. Jakékoliv podcenění přitom může být fatální – při výstupu na K2 už totiž zahynulo 84 lidí.

Na expedici Kolouchovou doprovází i česká dokumentaristka Jana Počtová, která o výstupu na jednu z nejnebezpečnějších hor natáčí dokumentární film.

V letech 2000-2003 pracovala Kolouchová ve společnosti Euro RSCG jako regionální komunikační manažer a poté přesunula do londýnské centrály Euro RSCG Worlwide. Mezi lety 2004-2006 byla zaměstnána na britském Ministerstvu pro ústavní záležitosti, odkud přešla na ministerstvo zdravotnictví. Po návratu do Čech nastoupila do konzultantské firmy McKinsey & Company.