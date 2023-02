Rádia ho nehrají. Přesto je Calin největší českou popovou hvězdou | e15.cz

Podle člověka, který českou hudební scénu sleduje spíš zpovzdálí a kritériem je mu četnost výskytu písní v rádiu a v televizi, to patrně bude Marek Ztracený. Tedy někdo, kdo získal (už podruhé za sebou) Slavíka, a navíc dokázal ve třech po sobě jdoucích termínech v červnu 2023 vyprodat pražský Eden, tedy největší stadion pro pořádání hudebních akcí v zemi.

To je jistě úctyhodný výkon, má to však jedno ale. Markovi Ztracenému v jeho úsilí velmi výrazně pomáhají tradiční média. A s touto podporou v zádech (a nemylme se, rozhlasová rotace je ta nejlepší možná reklama pro jakoukoli písničku či hudebníka) se vstupenky na koncerty, ale i desky prodávají výrazně lépe. A úměrně s tím roste také obliba hudebníka, což se zase zpětně projevuje právě v anketách popularity, jakou je Slavík. Platí to nejen pro Ztraceného, ale také například pro Ewu Farnou, skupiny Mirai, Kryštof či Chinaski a pro celou plejádu dalších hudebníků.