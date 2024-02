V mrazivém lednovém ránu vypadá skelet bývalého sídla československého podniku zahraničního obchodu impozantně. Pracovníci zde strhávají jednu část budovy po druhé a třídí přitom železo a beton. Náročná demolice brutalistní budovy Merkuria pomalu spěje do finále. Nebyla to totiž obyčejná demolice.

Merkurii koupila developerská společnost Skanska od firmy HB Reavis před pěti lety. Krátce poté začaly vznikat plány na zbourání objektu a výstavbu nového kancelářského komplexu. Pro firmu to byla první demolice stále fungující budovy. Skanska doposud stavěla na vyčištěných pozemcích, případně bourala jen nepoužívané malé stavby. Tou Merkuria také není. Budova doposud měla nájemce a lidé sem chodili do práce.

„Po detailním rozboru a studiích jsme věděli, že ten dům nemůžeme z mnoha důvodů zachovat,“ říká Eva Nykodymová, která má ve Skanska spolu se svými kolegy demolici Merkurie na starosti. „Bylo tam například pouze jedno podzemní podlaží, což by nestačilo požadovanému počtu parkovacích míst, problém byla také nedostatečná prostorová kapacita pro vzduchotechnický systém a celkově špatný stav nosné konstrukce. Proto jsme bohužel museli přistoupit k demolici,“ vysvětluje.

Plán na demolici

Developer na výstavbu nespěchal a Evu Nykodymovou napadlo, že by se do demolice mohla firma pustit na Česko ojedinělým způsobem. Stavbu se firma rozhodla postupně rozložit a pokusit se najít pro všechno vybavení i materiály další využití. Místo demolice tak probíhá „remolice“. „Ten název vymyslel kolega,“ říká s úsměvem žena, které prý ve firmě přezdívají matka cirkularity. Nykodymová vystudovala chemii na Fakultě technologie ochrany prostředí na VŠCHT a léta pracovala ve farmacii, než se dostala do firmy Skanska, kde dostala na starost bezpečnost na stavbách a udržitelnost.