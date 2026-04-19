Tradici nevnímáme jako něco neměnného, říká šéfka hodinářské značky Audemars Piguet
- Neustále se ptáme, jak můžeme naše hodinky vylepšit, říká v rozhovoru pro e15 šéfka značky Audemars Piguet.
- Rodinná společnost ze Švácarska má tradici sahající do devatenáctého století.
- Hodinkářství pracuje s hvězdami jako je tenistka Serena Williamsová nebo hudebník Mark Ronson.
Švýcarský výrobce luxusních hodinek Audemars Piguet má tradici táhnoucí se až do devatenáctého století. Proslavila se náramkovými hodinkami Royal Oak v sedmdesátých letech, nebo vytvořením prvního minutového strojku. „Věříme, že řemeslné umění vzkvétá díky zkušenostem, důvěře, zvědavosti a neustálému učení,“ říká šéfka společnosti Ilaria Resta pro e15.
Prioritou značky je kvalita před kvantitou, proto se v hodinářství chystají výrobu zvýšit jen mírně, navzdory poptávce po jejich luxusních hodinkách. Podle šéfky Audemars Piguet se manufaktura vyrovnává s novými technologiemi.
Udržujete si stále výjimečnou pozici jedné z nejstarších rodinných manufaktur ve švýcarském hodinářství. Jak z toho plynoucí nezávislost ovlivňuje váš styl vedení a způsob přijímání dlouhodobých rozhodnutí?
Audemars Piguet je a zůstane nezávislou rodinnou společností. I po 150 letech je tato nezávislost stále jednou z našich největších strategických výhod. Utváří to, jak uvažujeme, jak fungujeme a v konečném důsledku i to, kým jako značka jsme.
Protože nás neovlivňuje krátkodobý tlak, můžeme přijímat rozhodnutí s dlouhodobým výhledem: investovat do inovací, zdokonalovat naše řemeslné umění, pečovat o naše zaměstnance a posilovat vazby s našimi zákazníky. Jako generální ředitelce mi to dává výjimečnou svobodu soustředit se na to, co je skutečně důležité pro příští generaci, a ne jen pro příští čtvrtletí. V dnešním světě luxusu je taková míra nezávislosti vzácná a pro nás neuvěřitelně silná. Umožňuje nám zůstat agilní i v nestabilních podmínkách a zůstat věrní našemu zakladatelskému duchu, zatímco se neustále vyvíjíme.
Společnost Audemars Piguet často zdůrazňuje, že „nikdy nezůstává stát na místě“. Jak se vám daří zajišťovat soustavnou inovaci a zároveň zůstávat věrní tradici spojené s vašimi kořeny v městečku Le Brassus?
Pro nás nejsou tradice a inovace dvě oddělené věci – jsou součástí stejného příběhu. Naše kořeny v Le Brassus nás ukotvují ve staletém řemeslném umění a mechanické expertize. Právě zde generace hodinářů vybudovaly neuvěřitelné know‑how, které stále cítíte každý den, když procházíte manufakturou. Toto dědictví žije prostřednictvím našich lidí, jejich rukou a jejich myšlení.
Zároveň jsme se nikdy nespokojili s tím stavět jen na tom, co už jsme dokázali. Jsme přirozeně zvědaví a neustále se ptáme, jak můžeme naše hodinky vylepšit, jaké nové perspektivy můžeme nabídnout a jak posunout hranice ještě dál. Inovace pro nás není novinkou sama o sobě – jde o vylepšování každého aspektu, od pohodlí na zápěstí až po to, jak se možné komplikace projevují v reálném životě.
Tento přístup dobře odrážejí poslední roky. Ať už jde o experimentování s barevnými uhlíky, vývoj nových keramik nebo práci na RD#5 a nových Fab Labs. Hnací silou je pro nás stejná myšlenka: posouvat výkon a přesnost a zároveň dělat věci intuitivnějšími a smysluplnějšími pro toho, kdo hodinky nosí. Tradici koneckonců nevnímáme jako něco neměnného. Respektujeme ji tím, že ji necháváme se vyvíjet. Takto zůstáváme relevantní: zůstáváme věrní svým kořenům a zároveň neustále jdeme vpřed.
Jak definuje pokrok a smysluplnou inovaci čistě řemeslná, mechanická manufaktura v době, kdy inovace často určují digitální technologie a umělá inteligence?
Smysluplná inovace pro nás nikdy není o novosti jen pro ni samu. Jde o vylepšení emocionálního, mechanického a estetického zážitku z našich hodinek, přičemž zůstáváme věrní svým kořenům. Inovace by měla mít vždy nějaký účel, ať už jde o zlepšení výkonu, ergonomie, odolnosti nebo zážitku uživatele.
Naše hodinky tento přístup ilustrují. Materiály jako masivní kovové sklo přinášejí větší odolnost, slitina pískového zlata kombinuje lehkost s výraznou estetikou, zatímco nový věčný kalendář s jedinou korunkou výrazně zlepšuje pohodlí a snadné používání na zápěstí. Rovnováha mezi krásou a funkčností je pro náš způsob inovace zásadní.
Technologie pro nás nikdy není cílem sama o sobě. Stejně jako stroje, které v minulosti změnily hodinářství, technologie doprovází a umocňuje savoirfaire, podporuje přirozený vývoj řemesel a pomáhá vyjádřit a zachovat naši hodinářskou tradici – aniž by kdy nahradila lidský dotek.
Celosvětová poptávka po špičkových hodinkách neustále roste. Jak rozhodujete o tom, jak moc by se měla společnost Audemars Piguet rozšiřovat při zachování exkluzivity a řemeslné dokonalosti?
Kvalita je pro nás nepřekročitelný základ. Proto se naše výroba v nadcházejících letech zvýší jen mírně. Naší prioritou je a vždy bude kvalita před kvantitou. Kdykoli zvažujeme i jen mírný nárůst, dojde k němu pouze v případě, že jsme si absolutně jistí, že dokážeme dodržet naše standardy: nejvyšší úroveň řemeslného umění, naprostý respekt k našim lidem a procesům a zachování našeho dědictví a nezávislosti. Silná celosvětová poptávka je povzbuzující, ale nikdy nebude určovat, jak budeme fungovat. Pohybujeme se v rytmu jedinečného řemesla, nikoli v tempu trhu.
Hodinářství se opírá o dovednosti, jejichž zvládnutí trvá desítky let. Jak Audemars Piguet investuje do předávání savoir‑faire a budování nové generace řemeslníků?
Hodinářství se buduje v průběhu času. Rozvoj dovedností, které stojí za našimi hodinkami, trvá roky, často desítky let, a jejich předávání je součástí naší odpovědnosti. Proto investujeme do učňovského vzdělávání, úzce spolupracujeme se školami a vytváříme příležitosti pro mladší generace, aby mohly objevovat hodinářství zevnitř – to jsou iniciativy, které nám leží na srdci a kterým skutečně věříme. Pro nás je Audemars Piguet místem, kde se savoir‑faire nejen zachovává, ale také žije, sdílí a neustále rozvíjí.
To také utváří způsob, jakým spolupracujeme. Věříme, že řemeslné umění vzkvétá díky zkušenostem, důvěře, zvědavosti a neustálému učení, proto podporujeme lidi, sdílíme nápady a dáváme talentům čas a prostor k růstu. Takto vnímáme naši dlouhodobou roli.
Kromě hodinářství se Audemars Piguet stále více angažuje v umění, hudbě a v tvůrčích komunitách. Jak vidíte vývoj značky jako kulturního aktéra, který si zároveň zachovává svou podstatu manufaktury?
Značka Audemars Piguet už od samého počátku nikdy nepracovala izolovaně. Vzešla ze systému établissage, sítě nezávislých řemeslníků v oblasti Vallée de Joux, z nichž každý se specializoval na své vlastní řemeslo a všichni spolupracovali. Tento duch výměny, dialogu a spolupráce je hluboce zakořeněn v tom, kým jsme.
Pohled za hranice hodinářství byl vždy pokračováním tohoto způsobu uvažování. Spolupráce s umělci, hudebníky, sportovci a s tvůrci z jiných oborů nám umožňuje zůstat zvědaví, prozkoumávat a zpochybňovat naše zažité postupy a udržovat řemeslo při životě tím, že ho konfrontujeme s novými perspektivami.
Dnes je tato otevřenost důležitější než kdy jindy. Kreativita neexistuje v izolaci; pohybuje se napříč obory a živí kulturu. Proto podporujeme iniciativy jako Audemars Piguet Contemporary, náš program zaměřený na současné umění, který jsme spustili v roce 2012, a také naše dlouholeté spojení s hudbou prostřednictvím Montreux Jazz Festivalu a projektu AP Parallel.
Spolupráce s talenty, jako je Serena Williamsová, Mark Ronson nebo Raye, se řídí stejnou logikou. Přinášejí své vlastní světy, zkušenosti a způsoby uvažování, přičemž sdílejí podobný přístup ke kreativitě a odhodlání zakořeněný v silných společných hodnotách. V srdci zůstáváme hodináři – formovaní dialogem, výměnou a dlouhou tradicí spolupráce.
Vy osobně často popisujete svou roli jako pokračování příběhu, který začal v roce 1875. Když se podíváte deset nebo dvacet let do budoucnosti, čím byste k tomuto příběhu ráda přispěla?
Když si představuji příštích deset nebo dvacet let, nemyslím na nějaký osobní odkaz nebo úspěch. Pro mě je důležité, aby značka Audemars Piguet zůstala věrná sama sobě a zároveň se neustále posouvala vpřed.
Pokud budu moci přispět k tomu, aby společnost zůstala nezávislá, kreativní a stabilní i v budoucnu, pak jsem splnila svou úlohu.
Jde o to zajistit, aby příběh, který začal v roce 1875, pokračoval smysluplným způsobem a aby příští generace zdědila společnost, která je silná, otevřená, agilní a postavená na lidech s vášní pro svou práci.