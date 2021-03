Viagra patrně prodlužuje život, zjistili vědci | E15.cz

Muži s chronickým onemocněním koronárních tepen, kteří kvůli potížím s erekcí, nebo rovnou kvůli kompletní impotenci užívají Viagru, žijí déle a mají nižší riziko výskytu srdeční zástavy. Tvrdí to aktuální výzkum švédských kardiologů z Karolinska Institutet.

Podle stávajících lékařských poznatků může být impotence jedním z prvních varovných příznaků nastupující kardiovaskulární choroby. Nejběžnější léčbou poruchy potence pak bývá injekční nasazení alprostadilu nebo perorálních léků jako Viagra či Cialis, které inhibují enzym zkráceně známý jako PDE5. Obě léčby však mají stejný efekt: zvýší průtok krve penisem. Přesně kvůli tomuto efektu však tyto léky nebyly doporučovány, pokud pacient současně trpěl kardiovaskulárními obtížemi a zvýšeným rizikem infarktu, nebo již po infarktu byl.

Tým pod vedením Martina Holzmanna v roce 2017 nicméně prokázal, že výše zmíněné obavy nejsou namístě a že pacienti se stabilizovanými obtížemi (tedy alespoň půl roku od posledního infarktu či operace bypassu) mohou Viagru či Cialis užívat.

Holzmann nyní na tento objev navázal statistickým šetřením, které publikoval časopis Journal of the American College of Cardiology. V něm analyzoval stav 16,5 tisíce mužů léčených PDE5 inhibitory a zhruba dvou tisícovek mužů na alprostadilu. V závěrech uvádí, že muži se stabilizovanou chorobou léčení inhibitory žili déle a měli nižší četnost druhého či dalšího infarktu než ti na alprostadilu.

Efekt sníženého rizika navíc odpovídal dávkování: tedy čím častěji pacient inhibitor PDE5 bral, tím menší riziko potíží u něj vyvstalo. „To naznačuje existenci kauzálního vztahu,“ uvedl Holzmann. Varoval však, že jde jen o statistickou studii. „Lidé na alprostadilu mohli mít obecně horší zdravotní stav,“ varoval před rychlými závěry.

Dalším krokem v Holzmannově výzkumu nyní bude vypracování randomizované studie.