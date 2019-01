Volvo bude používat „zázračné“ lidary Luminar. Chodce a jeho záměry odhalí i na vzdálenost 250 metrů | E15.cz

V této vzdálenosti dokáže jejich výpočetní jednotka detekovat vůz, ale také chodce, jeho pohyby a tedy i záměr. Software umí rozpoznat jeho skelet a vymodeluje chůzi, ze které pak může palubní počítač vozu vypočítat, jestli je kolizní s jízdnou.

250 metrů je dostatečné vzdálenost i při vyšší rychlosti, aby jednou autonomní vůz dokázal včas zareagovat. Pro Volvo je to ostatně dostatečně citlivé téma, bylo to totiž právě jeho vůz, i když pod vlajkou Uberu, který na sklonku zimy na předměstí Phoenixu zabil ženu přecházející silnici.

Luminar používá technologii solid-state lidarů, které nerotují a jsou menší. Vejdou se tedy spíše do karoserie a za čelní žebroví, jsou mnohem menší a Luminar chce také postupně stáhnout jejich cenu takovým způsobem, aby se mohly dostat do všech kategorií vozů. I těch hloupých, kde by mohly nabízet alespoň základní antikolizní asistenci.