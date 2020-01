Dana White: Od staré žíněnky k pozlacenému království UFC | E15.cz

Umí nejspíš lépe než kdo jiný spárovat dva bojovníky, tedy najít dva muže či dvě ženy tak, aby výsledek jejich soupeření v oktagonu přinesl energii, drama, emoce. Na tom postavil svou firmu, značku, v podstatě celé soběstačné sportovní odvětví, jehož se zkratka UFC bez ohledu na jiné podobné organizace stala synonymem.

Rodák z amerického Connecticutu s irskými kořeny měl vždy blízko k boxu. Po údajných problémech s dluhy a mafií na východním pobřeží USA se odstěhoval na druhou stranu země, do Las Vegas.

Pravidla jsou třeba

Tady začal spolupracovat s bratry Fertittovými, Lorenzem a Frankem. Ti si v 90. letech začali pohrávat s myšlenkou, jaké by to bylo postavit proti sobě boxera a karatistu, nebo bojovníka sumo s vyhazovačem z baru. Původní slogan jejich zápasnických večerů byl prostý: „Žádná pravidla“.

V roce 2001 pak za dva miliony dolarů koupili už existující organizaci pořádající podobné akce. „Všechno, co jsme ale tehdy dostali, byla značka UFC a jeden starý oktagon,“ je jedna ze známých Whiteových hlášek.

Drsné garážové bitky v kleci tvaru osmiúhelníku by ale neměly šanci stát se masovou zábavou. Lidské kohoutí zápasy, jak kdysi tuto činnost nazval známý americký politik a válečný veterán John McCain, potřebovaly formálnější kabátek.

Pravidla se tak postupně upravovala, zejména v tom duchu, aby vždy vyhovovala dané lokální legislativě v jednotlivých amerických státech. To se následně týkalo i antidopingových kontrol a podobných záležitostí, které moderní sport, aby byl aspoň trochu brán jako sport, potřebuje.

Díky, Donalde

Když je řeč o amerických politicích, další, ke komu má White blízko, je současný prezident USA Donald Trump. White Trumpa podpořil ve volbách v roce 2016 mimo jiné účastí na republikánském konventu v Ohiu, kde vzpomenul dávnou historku, podle níž měl Trump na poslední chvíli zachránit akci UFC 30 (všechny bojové večery UFC se označují pořadovým číslem).Trump tehdy Whiteovi jako místo pro akci nabídl Trump Taj Mahal – dnešní Hard Rock Café Casino v Atlantic City, ve chvíli, kdy jej všichni ostatní odmítli. „Vždy byl můj přítel,“ uvedl tehdy White na adresu Trumpa.

I se samotnými zápasníky si White zvykl budovat vřelé osobní vztahy. Se všemi jedná individuálně, čímž zamezuje tomu, aby měli pocit, že mají navrch. Někdy mu ale bývá vyčítáno, že organizace sice víc než dobře vydělává, někteří jeho zápasníci ale dostávají za večer, který mnohdy skončí újmou na jejich zdraví, jen pár tisíc dolarů.

To je jeden z rozdílů proti starším americkým sportovním ligám, ať už jde o fotbalovou NFL, baseballovou MLB či hokejovou NHL. Tyto soutěže mají hráčské odbory a ty chtějí většinou kolem poloviny celkových příjmů lig. To v UFC nehrozí.

Být velký, silný, světový

Možná jen v tomto se White konkurenčními soutěžemi neinspiroval. Jinak pro něj byly vždy cílem a srovnávací hladinou. „Rok 2019 byl z pohledu UFC nejlepší v jeho historii. Poslední dekáda byla úžasná jízda, ale nestalo se nic, co bych nečekal. Když si najdete rozhovory se mnou z doby třeba před patnácti lety, UFC je dnes přesně tam, kde jsem si myslel, že bude,“ uvedl White v nedávném rozhovoru pro britskou televizi BT.

White věřil tomu, že když zmixuje jednotlivé bojové styly a postaví je proti sobě, nabídne to pestrou škálu možností toho, jak zápas dopadne. Bude o čem mluvit před i po konfrontaci. A takové souboje se stanou tématem větším než samotný duel v boxu, judu či jiu-jitsu.

To bylo oceněno i penězi. V roce 2016 získala UFC za investora globální marketingovou agenturu WME IMG. Ta za to zaplatila původním podílníkům čtyři miliardu dolarů. Pro bratry Fertittovy a Whitea to tak představovalo dvoutisícínásobné zhodnocení původního vkladu. White se následně i pod novými majiteli stal znovu výkonným prezidentem celé organizace, navíc nyní potvrzeným čerstvě na dalších sedm let.

Měsíc čistého času v oktagonu

Celé UFC má dnes zřejmě zase ještě vyšší cenu. Na stejně dlouhou dobu jako White v roli svého muže číslo jedna získalo UFC koncem roku 2019 lukrativní televizní kontrakt s ESPN. To dál potvrdilo jeho relevanci.

Aktuálně UFC představuje byznys s tržbami za rok 2019 ve výši jedné miliardy dolarů, zisk se odhaduje na polovinu, tedy 500 milionů dolarů.

Dosud v jeho rámci proběhlo 363 bojových večerů v 26 zemích světa včetně Česka a Prahy. Ve více než čtyřech tisících zápasech padlo přes 1300 knockoutů. Čistého času se v oktagonu soupeřilo déle než měsíc.