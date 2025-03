Ještě před tímto oznámením publikovala poradenská společnost Oxford Economics studii, v níž označila dokonce Českou republiku jako zemi, kterou mohou Trumpova cla na dovoz z EU poškodit z unijních zemí vůbec nejvíc.

Oxford Economics pracují se scénářem desetiprocentního plošného cla na dovoz zboží z EU, jež by Trump oznámil v nadcházejících týdnech či měsících, takže by do praxe vstoupilo v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Scénář už přitom zahrnuje dopad oznámeného 25procentního cla na dovoz hliníku a oceli. Počítá také s tím, že by EU zavedla odvetná cla, ovšem nikoli plošná, ale cílená na dovoz z USA. Novému clu EU by samozřejmě nepodléhal například dovoz energií, zejména zkapalněného zemního plynu, z USA, což je objemově vůbec největší dovozní položka EU ve vztahu k USA.