Představte si firmu, kde by generální ředitel řekl, že 23 procent všech mzdových prostředků rozdělí rovným dílem mezi všechny zaměstnance. A to bez ohledu na to, jestli chodí do práce, nebo se „házejí marod“, jaké mají vzdělání a pozici. A teprve zbytek peněz by se rozděloval podle odvedené práce. Ale čím víc hodin byste odpracovali, tím méně byste za každou hodinu dostávali zaplaceno.

Výsledkem by bylo, že uklízečky by braly dvojnásobek svých předešlých platů, a všem nízkokvalifikovaným dělníkům, fakturantkám a juniorním manažerům by na jejich plat stačily dvě třetiny odpracované doby. Zato zkušená obsluha CNC strojů, nejlepší svářeči, obchodní manažeři a podnikoví právníci by museli dřít jako otroci, aby si udrželi alespoň 85 procent svého předešlého platu. S výjimkou uklízeček, mladých či nízkokvalifikovaných zaměstnanců by asi v takové firmě nikdo pracovat nechtěl a brzo by zřejmě měla velký personální problém související s akutním nedostatkem zkušených lidí. A teď si představte, že prakticky přesně tohle udělal ministr zemědělství Marek Výborný a zbytek současné vlády všem českým zemědělcům.

Nový traktor Lamborghini pro Pepka

Přesně tak jako výše popsaný systém od loňského dubna kvůli současné vládě funguje systém takzvaných redistributivních plateb zemědělcům. Ale pozor! Od 151. hektaru Andrej Babiš a všichni ostatní, kteří hospodaří na větších výměrách, dostanou na hektar už jen polovinu. Jenže náklady na každý obdělávaný hektar jsou zhruba stejné, takže všichni větší zemědělci se začínají škrábat za uchem, a přemýšlejí, jak to udělají, aby aspoň vyšli. O nějakém zisku ani nemluvě.

Pepek Vyskoč je, jak známo ze Švejka, obecní blbec, takže na svých 150 hektarech pase jen jednu kozu. Jeho náklady jsou minimální, produkce zanedbatelná (trocha kozího mléka, které nevypije sám), ale protože dotace jsou štědré, zbude mu i na nový traktor Lamborghini. Ostatní větší zemědělci přitom dodávají na trh konve mléka, celá kola sýrů, k tomu pšenici, zeleninu, maso a drůbež, které jedí všichni ostatní včetně Pepka Vyskoče. Přesto jsou na tom finančně stejně jako Pepek, respektive mnohem hůř, pokud obhospodařují výměry nad 300 hektarů.

Družstevníci jsou na tom jako Agrofert

Největší legrace ale je, že hned vedle Pepka Vyskoče s jednou kozou hospodaří zemědělské družstvo, které sdružuje 40 malých vlastníků půdy. Dohromady mají stáda krav, bioplynku, pěstují pšenici a kukuřici. Žádný z těch 40 vlastníků nemá víc než 150 hektarů a produkuje na nich násobky toho, co Pepek. Ale protože hospodaří v družstvu, považuje je stát za druhého Andreje Babiše a dostanou na hektar „starý kulový“. Přesně tohle je realita zemědělského družstva, které 35 let řídím.

Proto jsem se loni rozhodl na obranu všech produkčních zemědělců – tedy těch, co skutečně něco pěstují a nekosí jen trávu za dotace – zorganizovat petici, která měla tento stav napravit. Když ta neuspěla, připravili jsme v letošním roce ústavní stížnost, kterou podali poslanci hnutí ANO a SPD. Ústavní soud je nyní pro nás zemědělce poslední nadějí na spravedlnost a pro české občany poslední nadějí na levnější potraviny. Díky ní snad nebudou dříči krachovat a vydělají si víc než ti, kdo se flákají a žádné potraviny neprodukují.

Autor je předsedou Zemědělského družstva Ostaš.