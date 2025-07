Státní dluh Česka atakuje 3,5 bilionu korun. Zadlužení roste rychleji než ekonomika

Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a kvůli průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Na konci června byl rozpočtový deficit 152,4 miliardy korun.

V prvním pololetí prodalo ministerstvo financí korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové hodnotě 193 miliard korun, jejich průměrná doba splatnosti byla 9,5 roku. K financování státu ministerstvo využilo také pokladniční poukázky, tedy obligace se splatností kratší než jeden rok. Za první pololetí jejich čistá emise, tedy rozdíl mezi prodanými a splacenými poukázkami, dosáhla 61,5 miliardy korun.

České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,1 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Největší část českých státních dluhopisů, zhruba 44 procent, drží tuzemské banky, přibližně čtvrtinu drží zahraniční subjekty.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Červnová aktualizace Strategie řízení a financování státního dluhu, kterou vydalo ministerstvo financí, předpokládá, že do konce letošního roku by měl státní dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 43,1 procenta HDP.