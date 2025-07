Sdružení Česka, Polska, Slovenska a Maďarska do V4 začalo jako strategické spojenectví, jehož cílem mělo být vydobytí si lepší pozice v Evropě a zejména vstupu do EU. To se nakonec podařilo, Česko společně s dalšími třemi sousedy přistoupilo v roce 2004. Od té doby se sice mezi kulturně blízkými partnery mnoho změnilo a s nadcházejícími volbami v Česku, Polsku i Maďarsku lze čekat další míchání spojeneckými kartami, ekonomické srovnání států se přesto po dvaceti letech v unii nabízí.

Když se mluví o ekonomické prosperitě, státy obvykle prezentují svůj hrubý domácí produkt. V něm ze střední Evropy stále nejlépe vychází Česko, k průměru Evropské unie v HDP na hlavu mu chybí devět procentních bodů. Hodnota ale již delší dobu neroste a naopak to vypadá, že se zemi nedaří vymanit z postcovidové stagnace.

Polský růst je tak rychlejší – Poláci se za posledních dvacet let přiblížili evropskému průměru o 27 procentních bodů, Česko jen o deset. Průměrná česká mzda se pak nadále drží pod polovinou té německé, polská zatím vystoupala na 52 procent německé úrovně.

„V kombinaci s levnějšími potravinami a dostupnějším bydlením se dnes v Polsku žije výhodněji než v Česku,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Polsko podle analýzy této banky, kterou má redakce e15.cz k dispozici, přebírá roli regionálního lídra, zatímco Česko ztrácí tempo, Slovensko stagnuje a Maďarsko zaostává. Slovensko jako jediné z postsocialistických zemí středu Evropy vsadilo na euro, jež mu mělo pomoci rychleji dohánět Německo. Efekt eura se podle něj ukázal jako krátkodobý a brzy vyprchal.

Bydlení sužuje celou Evropu

Region V4 spojuje špatná dostupnost bydlení, nejhůře z hlavních měst je na tom ale Praha. V té se podle výpočtu Creditas Real Estate v roce 2023 postavilo jen 2,4 bytu na 100 tisíc obyvatel, zatímco v Polsku to byl téměř dvojnásobek. Výraznou překážkou v Česku je extrémní délka stavebního řízení, odhady banky hovoří o osmi až deseti letech na projekt. V Budapešti se podle stejných propočtů obvykle stavební řízení vejde do tří let, ve Varšavě se lhůty pohybují mezi 12 a 24 měsíci.

Náklady na bydlení v Česku zvyšují podle ekonomů i ceny energií, české domácnosti platí za jednu kilowatthodinu 0,33 eura – tedy třikrát víc než Maďaři, dvakrát víc než Slováci a stejně jako Němci. „To vše ještě bez započítání rozdílné kupní síly,“ dodává Václav Skoblík ze společnosti UCED.

Příznivější v Česku jsou podle analýzy naopak ceny pohonných hmot. Stabilní daňové zatížení a silná měna pomáhají držet ceny dole, uvedli autoři studie. Nová evropská regulace EU ETS II ale může podle nich situaci zásadně změnit.

Sbohem německému vzoru?

Hospodářský náskok Německa, který byl ještě donedávna pro země střední Evropy nedostižným vzorem, se podle ekonoma skupiny Creditas Petra Dufka v posledních dekádách ztenčuje. Zatímco některé země v regionu dokázaly vývoj využít, Česko podle něj ztrácí tempo.

„Nejvíce se díky své hospodářské politice dařilo přibližovat Polsku, nejméně naopak Česku, i když příznivější startovní podmínky po roce 1989 hrály právě v jeho prospěch. Tento náskok byl ale promrhán,“ uvedl Dufek. Pokud Česko nenajde nový růstový impulz a nezačne cíleně řešit problémy s drahým bydlením a energiemi, hrozí mu podle něj, že ho Polsko v příjmech i kvalitě života brzy předběhne.

