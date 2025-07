Němci v těžké depresi. Šéf Porsche: Byznysmodel, který dekády vydělával, už nefunguje

Šéf Porsche Oliver Blume plánuje další vyjednávání o úsporných opatřeních, která mají výrobce sportovních vozů lépe připravit na aktuální výzvy. Legendární automobilka se potýká s rapidním propadem prodejů v Číně, zároveň jí výrazně ohrožují dovozní cla, která ve Spojených státech zavádí Donald Trump. Vyplývá to z dopisu Blumeho zaměstnancům, na nějž upozornila agentura Reuters.

„Zástupci zaměstnavatele a zaměstnanců budou ve druhé polovině roku vyjednávat o druhém balíčku opatření, který má zajistit dlouhodobou výkonnost společnosti,“ stojí v dopise. „Náš byznysmodel, na kterém společnost vydělávala po mnoho dekád, už ve stávající podobě nefunguje,“ uvádí Blume. Podrobnosti o tom, jak by mohla vypadat případná další úsporná opatření, v dopise nesdělil.

Každopádně to nebudou první škrty, ke kterým management případně přistoupí. Už začátkem tohoto roku automobilka oznámila, že ruší 1900 z 40 tisíc pracovních míst, a to do konce roku 2029. Učinila tak poté, co neobnovila smlouvu dalším dvěma tisícům dočasných zaměstnanců. Agentura DPA nicméně upozornila, že zaměstnanci mají pracovní místa zaručena do roku 2030, Porsche se tak bude muset částečně spoléhat na dobrovolné odchody zaměstnanců.

Porsche se nedaří v Číně, ale ani v Německu

Legenda ze Stuttgartu šetří proto, že čelí velmi vážným potížím, a to hned na vícero klíčových trzích. Na tom vůbec největším v Číně jí dlouhodobě klesají prodeje, zákazníci přecházejí v mnoha případech k domácím automobilkám. V prvním pololetí zde odbyt Porsche propadl o 28 procent. Ve stejném období se celosvětově snížil o šest procent na 146 tisíc vozů.

Mimo jiné i kvůli oslabující poptávce doma v Německu - šestnáct tisíc prodaných vozů za pololetí značí pokles téměř o čtvrtinu. Dealeři se zde musejí často uchylovat k dříve ojedinělým slevám, například i na legendární model Porsche 911. Někteří prodejci přirovnávají situaci k dobám finanční krize.

Porsche Taycan | Zdroj: E15 Michael Tomeš

Euforii nepřináší managementu ani největší trh Porsche, tedy Severní Amerika. Prodeje zde meziročně vzrostly o desetinu na 43,5 tisíce vozů, pohled na trh však zásadně ovlivňují obavy o jeho budoucnost. Prezident USA Donald Trump zavádí dovozní cla, která mohou značně snížit konkurenceschopnost Porsche na klíčovém trhu.

Série náročných výzev se už promítla do zhoršených hospodářských výsledků za první čtvrtletí. Provozní zisk Porsche se propadl o více než 40 procent na 762 milionů eur, na tržbách si automobilka pohoršila o necelá dvě procenta na 8,86 miliardy.

I od toho se odvíjí „devalvace“ akcií. Ty od začátku roku odepsaly 29 procent a propadly se na historická minima, obchodují se za 41,5 eura. Porsche vstoupilo na burzu relativně nedávno, v září 2022.

V okamžiku, kdy tak učinilo, jeho hodnota dokonce překonala hodnotu mateřského koncernu Volkswagen a dál rostla. Od poloviny roku 2023 však víceméně setrvale klesá. Současná tržní kapitalizace automobilky činí necelých devatenáct miliard eur.