Křetínského nadace loni rozdělila 242 milionů. Peníze z EPH nově pomáhají rodinám s paliativní léčbou
- Nadace EP Group miliardáře Daniela Křetínského loni rozdělila potřebným celkem 242,4 milionu korun.
Většina loňských prostředků, konkrétně 144,5 milionu korun, směřovala na podporu pozůstalých rodin, dalším velkým pilířem byla péče o seniory.
V roce 2025 nadace spustila nový program s rozpočtem necelých 10 milionů korun, který podpořil 56 rodin, kde rodiče s nezaopatřenými dětmi procházejí paliativní léčbou.
Nadace EP Group, kterou v roce 2021 založil miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský, vyplatila v roce 2025 na charitativní projekty celkem 242,4 milionu korun. Vyplývá to z nově zveřejněné výroční zprávy organizace. V letech 2022 až 2025 nadace na pomoc potřebným vynaložila celkově přes 632 milionů korun.
Financování nadace je navázáno přímo na Křetínského byznys. Naprostá většina rozdělovaných prostředků pochází z darů společností ze skupiny EP Group, zejména pak od mateřského EPH a jeho dceřiných firem.
Největší část loňských výdajů, konkrétně 144,5 milionu korun, směřovala do Programu pro pozůstalé rodiny. Druhým největším pilířem byl Program pro seniory, v jehož rámci nadace rozdělila 57,4 milionu korun. Tento fond se nově zaměřil také na podporu takzvaných neformálně pečujících osob, které se starají o seniory v domácím prostředí.
V roce 2025 nadace spustila také nový Program pro nevyléčitelně nemocné s rozpočtem 9,8 milionu korun. Tyto prostředky byly rozděleny mezi 56 rodin a cílily na pomoc rodičům, kteří procházejí paliativní léčbou a zároveň se starají o nezaopatřené děti. Zbylé finance organizace poskytla z Fondu správní rady na specifické projekty mimo hlavní grantové oblasti a na rozvoj pozůstalostní péče v Česku.
Daniel Křetínský je spolumajitelem Czech News Center, pod které spadá i e15.