Spojené státy americké minulý týden představily sadu restrikcí pro vývoj pokročilých čipů pro zpracování umělé inteligence do mnoha zemí, včetně České republiky. To vyvolalo nespokojené reakce, například Svaz průmyslu a dopravy ČR varoval, že se USA vrátily k rozdělení světa železnou oponou. Krok USA bude mít jistě řadu geopolitických důsledků, z čistě praktického hlediska by ale na Česko měl mít pramalý dopad. Tuzemské odběry vyspělých AI čipů jsou tak miniaturní, že se do navržených omezení mnohokrát vejdou.