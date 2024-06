Chtějí zavést komunismus a zbožňují Putina i Trumpa. V USA sílí bizarní konspirační hnutí

Hlásí se do rodiny amerických konzervativců, účastní se meetingů Donalda Trumpa, kterého vpravdě adorují. Spolu s ním brojí proti globálním elitám a stylizují se do zastánce „obyčejného člověka“. Ale konzervativci to nejsou. Nebo by být neměli už proto, že otevřeně vyznávají ideologii marxismu-leninismu a inspirují se u ruského ultranacionalisty Alexandra Dugina – ano, toho Putinova ideologa, který figuruje na americkém, kanadském a evropském seznamu sankcionovaných osob.

Komentář vyšel na webu Info.cz