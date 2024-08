Dvojí metr vládních politiků. České televizi sami dělají to, za co kritizují Babiše

Pokud má být Česká televize v některé oblasti skutečně silná, je to bezpochyby zpravodajství a publicistika. Sportovní přenosy, počet kanálů, produkce kriminálek či pořadů jako je StarDance, to všechno je k celospolečenské diskusi – ale bez silného a nezávislého zpravodajství se „Česká“ prostě neobejde.

Politici však mají často pomýlené dojmy o tom, co má to „silné zpravodajství“ vlastně znamenat. V jejich pojetí má televize zpravidla reflektovat jejich vidění světa, přidají či uberou se jí peníze, případně se do Rady ČT pošle konformní či nonkonformní dráb.

Jak se politické příkopy v posledních letech prohlubují, posouvá se celá debata do vzorce, kdy opozice tvrdí, že veškerá produkce ČT je naskrz prohnilá a koalice je naopak přesvědčená, že všechno, čeho se tři tisíce lidí z ČT dotknou, se promění ve zlato.

Odstup vymizel, na konstruktivní kritiku zapomeňte, jede se na první signální silných slov.

U hlavní opoziční persony Andreje Babiše už jsme na takový modus operandi poměrně zvyklí. Babiš Českou televizi nesnáší, čímž se ostatně nijak netají. Je to zřejmé z jeho projevů i z panoptika maňásků – čest několika výjimkám –, kteří za jeho vlády prošli do Rady ČT.

Podobně jako Babiš ale na Českou televizi nyní kvůli konci pořadu 168 hodin tlačí i vlivní koaliční poslanci, kteří veřejně apelují za jeho zachování. Pravda, tlak je to jiný, je s jinou motivací i cílem, ale stále je to politický tlak na nezávislé, veřejnoprávní médium.