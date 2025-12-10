Fed sníží sazby o 25 bodů. Další dva poklesy, na které trhy sázejí, jsou ale nejisté
- Fed dnes pravděpodobně sníží sazby o 25 bodů.
- Výhled bude spíše jestřábí, pro příští rok zřejmě jen jedno snížení sazeb.
- Prognóza: HDP 2025 bude mírně vyšší, jádrové PCE se přiblíží ke třem procentům a inflace bude u cíle do roku 2027.
Fed by měl tuto středu snížit úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů. To je vzhledem k množícím se indikacím ochlazování amerického trhu práce před zasedáním trhy v podstatě již plně zaceněno.
Data zveřejněná před zasedáním Fedu přinesla smíšený obrázek. ADP report mapující vývoj tvorby nových pracovních míst v soukromém sektoru ukázal v listopadu na jejich pokles o 32 tisíc, což byl největší propad od začátku roku 2023. Zároveň tempo mzdového růstu zpomalilo na nejnižší úroveň od roku 2021.
Na druhou stranu počet nových žádostí v nezaměstnanosti dosáhl pouze 191 tisíc. Rétorika centrální banky se tak zřejmě ponese v duchu „data dependent“, tedy závislá na příchozích datech. Celkové vyznění zasedání bude podle nás v Komerční bance vzhledem k nové prognóze a mediánu výhledu úrokových sazeb Fedu jestřábí.
Další očekávané cuty nemusejí přijít
Tržní očekávání, že americká centrální banka sníží v příštím roce úrokové sazby ještě třikrát, tak může být zchlazeno. Náš odhad počítá s tím, že na konci příštího roku se klíčová sazba bude nacházet na úrovni 3,00–3,25 procenta.
Nová prognóza americké centrální banky ve srovnání s tou zářijovou žádných velkých změn zřejmě nedozná. Vzhledem ke stále chybějícím důležitým datům z tamní ekonomiky bude růst HDP pro rok 2025 podle našeho názoru revidován pouze mírně směrem nahoru (z 1,6 na 1,7 procenta meziročně), jádrový deflátor soukromé spotřeby PCE bude snížen na tři procenta, podíl nezaměstnaných zůstane beze změny na 4,5 procenta.
Medián výhledu Fedu pro příští rok pravděpodobně ukáže pouze jedno snížení úrokových sazeb na 3,25–3,50 procenta. To bude odrážet nejistotu, kterou má Fed spojenou s dalším inflačním vývojem. V důsledku zaváděných cel se inflace na cíl centrální banky zřejmě nevrátí dříve než koncem roku 2027. Na druhou stranu pravděpodobný nástup Kevina Hassetta na pozici šéfa Fedu v polovině příštího roku s sebou může přinést více holubičí politiku centrální banky, s čímž počítá i náš scénář.