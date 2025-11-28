Nízké úroky nemusí přinést akciový růst, nový Trumpův člověk ve vedení Fedu to bude mít těžké
- Fed snížil sazbu na čtyři procenta, ale klíčové bude, jak ji pod novým šéfem zvoleným Trumpem bude dál řídit.
- O ekonomice rozhodují hlavně „dlouhé“ sazby, které Fed nekontroluje a trh je určuje podle důvěry v jeho kroky.
- Příliš rychlé snižování sazeb může znovu rozpoutat inflaci a paradoxně vést k tržní stagnaci či korekci.
Americký Fed snížil základní úrokovou sazbu na čtyři procenta. Potácející se trh práce zasloužil povzbudit. Je spíše raritní, že Fed má takzvaně duální mandát, kdy dbá na stabilitu cenové hladiny i zaměstnanost, nicméně tuto akci lze obhájit. Zásadní však nyní je, jak se bude od příštího května měnová autorita chovat s novým šéfem, kterého vybere Donald Trump.
Co říká samotné snižování sazeb o vývoji cen akcií i dluhopisů? Možná překvapivě nic. Důležitá je rychlost a úroveň snížení. Základní úroky (právě ty stanovované centrální bankou) jsou pro mezibankovní trh a zdejší operace trvající jeden či pár dnů. Jenže sazba placená přes noc či na týden přece ekonomiku neovlivní.
Fed, fotbalový trenér
Ekonomiku ovlivní až sazby například na spotřební úvěry, tedy úroky na rok a více, či na firemních půjčkách na pět či deset let. Bohužel, ty „dlouhé“ sazby, tak důležité pro vývoj akciového trhu, centrální banka pod kontrolou nemá. Určuje je trh, který pouze dostává vodítko, jak se chovat.
Fed je v tomto ohledu trenér mládežnického fotbalu. S pokynem k ofenzivě hráči dostanou impulz jít dopředu. Ale trenér nemá pod kontrolou každý jejich krok. Dokonce se může stát, že pokud nemá autoritu (důvěryhodnost), ti neřádi si budou dělat, co chtějí.
Příliš živé vzpomínky na inflaci
Pokud je snížení sazeb bezhlavé, vyvolá to novou vlnu inflace, kdy ekonomika bude stimulována příliš – třeba prostřednictvím levných spotřebitelských úvěrů. Trh, který je vždy vpřed hledící, se může vylekat z budoucí exploze cen, kterou si navíc ještě pamatuje. Uvědomí si, že vzniklou inflaci bude třeba stejně za několik kvartálů či jednotek let tlumit. A tlumení inflace se rovná opětovnému zvyšování sazeb, jako například v roce 2022. Akciový trh tehdy poklesl o 20 procent!
V novém vedení Fedu bude zcela jistě Trumpův „kývač“ s úkolem dostat úroky níže. Trh čeká pokles ze čtyř procent na tři procenta za rok a půl. Pokud bude pokyn splněn příliš horlivě, může to mít nezamýšlený, opačný efekt. Neuvážený pokles úrokových sazeb by přinesl korekci trhu, v lepším případě stagnaci. Výše zmíněné „dlouhé“ úrokové sazby, tolik potřebné pro ekonomiku, by totiž neklesly a nebyly podporou. Dejme si proto zase jednou pozor na to, co si přejeme. Snížení sazeb Fedem hned neznamená růst trhu.