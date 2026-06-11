Proti výhrůžkám, urážkám a kyberšikaně veřejně činných žen. Michaela Bakala spouští novou Yniciativu
- Nová Yniciativa Michaely Bakala se zaměřuje na podporu veřejně činných žen, kterým poskytne bezplatnou právní i psychologickou pomoc proti kyberšikaně.
- Její součástí budou například rektorka UK Milena Králíčková či bývalá eurokomisařka Věra Jourová. Ostrý start projektu je v plánu na podzim.
- Bakala v rozhovoru FLOW vysvětluje také pozadí čerstvého ukončení finanční podpory Knihovny Václava Havla.
Filantropka a podnikatelka Michaela Bakala v rozhovoru pro pořad FLOW odhaluje osobní motivace k založení nové iniciativy na podporu žen ve veřejném prostoru s názvem Yniciativa. Cílem projektu, jehož plný start je naplánovaný na podzim, je poskytnout ženám komplexní zázemí tak, aby kvůli narůstající agresi a zastrašování neodcházely z veřejných funkcí.
Projekt Yniciativa nabídne například psychologickou pomoc, krizové PR, ale také bezplatné právní poradenství při řešení kyberšikany. „Mnoho institucí dělá mnoho věcí na podporu žen, které jsou zneužívané nebo jsou obětmi nějakého násilí, tato iniciativa se chce zaměřit na veřejně činné ženy, aby neopouštěly své veřejné funkce a aby se toho nebály. Chceme, aby se měly na koho obrátit,“ vysvětluje záměr Bakala.
Projekt má za cíl nejen mapovat konkrétní útoky a pomáhat obětem, ale také skrze osvětu a workshopy dlouhodobě kultivovat etické mantinely české veřejné debaty. Bakala v této souvislosti upozorňuje na fakt, že ženy čelí kyberšikaně ve větší míře než muži. A je to jeden z důvodů, které je odrazují například od vstupu do politiky.
Dlouhodobým cílem Yniciativy je vytvořit pro veřejně aktivní ženy respektující a bezpečné prostředí a podpořit tak jejich sebedůvěru. Bakala tak chce zvýšit zastoupení žen ve vedoucích pozicích, jak v politických funkcích, tak v nevládních organizacích a médiích. Součástí vedení iniciativy jsou kromě samotné zakladatelky a předsedkyně Bakala také jména jako bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, bývalá eurokomisařka Věra Jourová nebo rektorka UK Milena Králíčková.
Modelka, co nosí kafe
V souvislosti se vznikem iniciativy Bakala vzpomíná i na své začátky v české politice kolem roku 2000, kdy jako šéfka komunikace ODS čelila projevům machistické kultury. Sama z té doby proto moc dobře ví, jaké to je čelit předsudkům, protože si musela své místo tvrdě vybojovat v tehdy čistě mužském prostředí.
„Macho náznaky byly i ze strany mých kolegů, protože to bylo běžné. Když někdo přišel na jednání, tak jsem sice byla ředitelka odboru komunikace, ale čekalo se ode mě, jestli jim nepřinesu kafe,“ vzpomíná Bakala, která často narážela i na svou minulost vítězky soutěže krásy. „Člověk musí ještě víc přesvědčit a říct: To je pravda, ale to už je dvacet let, už mám vystudovanou vysokou školu a tady vám říkám nějaký názor, protože jsem si to odpracovala. Nedívejte se na mě, jak u toho vypadám, ale poslouchejte, co říkám,“ vypráví ve FLOW. Dnešní debata na sociálních sítích a v politice je však podle ní ještě drsnější a útoky na ženy často přerůstají v nechutné sexuální urážky.
V rozhovoru okomentovala také téma ukončení podpory Knihovny Václava Havla, ke kterému se rozhodli Bakalovi po dvaceti letech. Pokud z nějakého projektu cítí stoprocentní satisfakci, je to její rodinná nadace Bakala Foundation. Za 18 let fungování dopřála prestižní zahraniční vzdělání více než dvěma stovkám českých talentů, kteří by si drahé zahraniční studium nemohli sami dovolit. Výběr stipendistů je podle ní psychicky náročný, ale výsledky stojí za to.
Jak složité je pro české studenty prosadit se na Oxfordu či Cambridge? A jak by se měla česká společnost postavit k lynči na internetu? Kde je hranice mezi svobodou projevu a šikanou? Pusťte si celý rozhovor FLOW Veroniky Jonášové s Michaelou Bakala ve videu ve článku.